Summit leader Ue. Consiglio europeo pronto a sostenere l’iniziativa dell’Ucraina per una pace giusta

AgenPress – “Ad oggi, la Russia non ha mostrato alcuna reale volontà di raggiungere una pace giusta e sostenibile. Il Consiglio europeo ribadisce di essere pronto a sostenere l’iniziativa dell’Ucraina per una pace giusta”.

E’ quanto si legge nelle conclusioni del summit Ue che approdano oggi al tavolo dei leader. Nel capitolo dedicato all’Ucraina “il Consiglio europeo riafferma il pieno sostegno dell’Unione all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina all’interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti, nonché al diritto intrinseco dell’Ucraina all’autodifesa contro l’aggressione russa. L’Unione europea resta impegnata a fornire sostegno politico e militare all’Ucraina, in particolare attraverso il Fondo europeo per la pace e la Missione di assistenza militare dell’Ue a sostegno dell’Ucraina, e intensificando la fornitura bilaterale di sostegno, in particolare le capacità di difesa aerea e l’assistenza allo sminamento”.

“L’attuale campagna russa di attacchi missilistici sistematici contro civili ucraini, obiettivi civili, infrastrutture energetiche e altri servizi, per infliggere ancora più sofferenze al popolo ucraino, è un crimine per il quale non può esserci impunità. Deve cessare. Il Consiglio europeo invita tutti i partner internazionali a lanciare appelli analoghi e a esercitare la loro influenza a tal fine”.