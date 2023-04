Singapore. Condannato per impiccagione un cittadino per traffico di cannabis

- Advertisement -

AgenPress. Tangaraju Suppiah, 46 anni, era stato condannato per favoreggiamento del traffico nel 2013 di oltre 1 kg di cannabis, il doppio della soglia per la pena di morte a Singapore, nota per le sue dure leggi sui narcotici.

Kokila Annamalai, un attivista per i diritti con sede a Singapore che rappresenta la famiglia, ha confermato che Suppiah è stato giustiziato per impiccagione dopo che il presidente aveva respinto le richieste di clemenza alla vigilia dell’esecuzione.

L’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani aveva anche chiesto a Singapore di non procedere con l’esecuzione e di “adottare una moratoria formale sulle esecuzioni per reati legati alla droga”.

Singapore ha giustiziato 11 persone l’anno scorso e afferma che la pena di morte è un efficace deterrente contro la droga e che la maggior parte della sua popolazione la sostiene.