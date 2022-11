Sen. Magni: “I cittadini lombardi si aspettano un’alternativa seria a questo centrodestra”

PD e M5S facciano di tutto per sbloccare questa situazione

AgenPress. “E’ evidente ormai la crisi del centrodestra e la loro incapacità di governare Regione Lombardia dopodichè non pensiamo che Letizia Moratti possa essere un’alternativa da utilizzare per il centrosinistra – dichiara il senatore Tino Magni -.

E’ necessario pensare ad un’alleanza ampia e i soggetti che hanno più peso devono far di tutto per sbloccare questa situazione: il PD non deve utilizzare lo strumento delle primarie per dirimere i suoi conflitti interni mentre il M5S Lombardia deve acquisire più autonomia e uscire dalle logiche legate alle decisioni prese a Roma. I cittadini lombardi si aspettano un’alternativa seria a questo centrodestra.”