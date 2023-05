Russia e Cina si scagliano contro il G7. Evento “politicizzato” che pompa dichiarazioni anti-russe e anti-cinesi

- Advertisement -

AgenPress – Mosca e Pechino si sono scagliate contro il vertice del Gruppo dei Sette (G7) a Hiroshima, dove i leader delle principali democrazie hanno promesso nuove misure contro la Russia e hanno parlato all’unisono delle loro crescenti preoccupazioni sulla Cina.

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha criticato il G7 per aver assecondato la propria “grandezza” con un’agenda che mirava a “scoraggiare” Russia e Cina.

Nel frattempo, il ministero degli Esteri cinese ha accusato i leader del G7 di “ostacolare la pace internazionale” e ha affermato che il gruppo doveva “riflettere sul proprio comportamento e cambiare rotta”.

Pechino ha compiuto “seri passi avanti” per ospitare il Giappone e “altre parti” sulla loro decisione di “diffamare e attaccare” la Cina.

Sia il brutale assalto della Russia all’Ucraina che il modo in cui gestire una Pechino sempre più assertiva sono stati gli argomenti principali del vertice, dove Zelensky ha partecipato di persona.

I paesi membri del G7 hanno formulato l’articolazione più dettagliata del gruppo di una posizione condivisa sulla Cina , sottolineando la necessità di cooperare con la seconda economia più grande del mondo, ma anche di contrastare le sue “pratiche maligne” e la “coercizione” in uno storico comunicato congiunto sabato .

La Russia ha condannato il vertice del G7 come un evento “politicizzato” che pompa dichiarazioni anti-russe e anti-cinesi e ha accusato il forum di minare la stabilità globale.

Il ministero degli Esteri di Mosca in una dichiarazione su Telegram ha accusato il vertice di alimentare “l’isteria” anti-russa e anti-cinese.

Ha affermato che il G7 è “irreversibilmente deteriorato” e che il forum è diventato “un incubatore dove, sotto la guida degli anglosassoni, vengono preparate iniziative distruttive che minano la stabilità globale”.

Nella stessa dichiarazione, ha aggiunto che il G7 stava “flirtando” con stati non occidentali nel tentativo di ostacolare lo sviluppo dei loro legami con Mosca e Pechino.

La Russia era un membro del G7, precedentemente noto come G8, prima di essere esclusa dopo l’annessione nel 2014 della regione ucraina della Crimea.

Gli accordi del G7 seguono un irrigidimento degli atteggiamenti nei confronti della Cina in alcune capitali europee, nonostante i diversi punti di vista su come gestire le relazioni con il principale partner economico, considerato dagli Stati Uniti come “la più seria sfida a lungo termine per l’ordine internazionale”.