Putin ignora il mandato di cattura e si reca in Crimea per i 9 anni dall’annessione “illegale”

AgenPress – Vladimir Putin si è recato in Crimea per celebrare il nono anniversario dell’annessione della penisola del Mar Nero dall’Ucraina sabato, il giorno dopo che la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il leader russo accusandolo di crimini di guerra .

Putin ha visitato una scuola d’arte e un centro per bambini che fanno parte di un progetto per sviluppare un parco storico sul sito di un’antica colonia greca, hanno detto le agenzie di stampa statali russe.

L’ICC lo ha accusato venerdì di assumersi la responsabilità personale per i rapimenti di bambini dall’Ucraina durante l’invasione su vasta scala della Russia nel paese vicino, iniziata quasi 13 mesi fa.

La Russia ha annesso la Crimea all’Ucraina nel 2014, una mossa che la maggior parte del mondo ha denunciato come illegale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto alla Russia di ritirarsi dalla penisola e dalle aree che occupa dallo scorso anno.

Putin non ha mostrato alcuna intenzione di rinunciare alle conquiste del Cremlino sottolineando l’importanza di tenere la Crimea.

Nel 2014, migliaia di truppe di lingua russa – soprannominate “piccoli uomini verdi” e successivamente riconosciute da Mosca come soldati russi – si sono riversate nella penisola di Crimea. In pochi giorni, la Russia ha completato la sua annessione in un referendum che è stato giudicato illegittimo dall’Ucraina e dalla maggior parte del mondo .

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promesso di riconquistare la Crimea dalla Russia.

“Non è un’intenzione, è la nostra terra. La Crimea è il nostro mare e le nostre montagne. intende riconquistare la Crimea.

La Russia ha incolpato l’Ucraina per gli attacchi in Crimea durante lo scorso anno. Un’enorme esplosione che ha danneggiato parte del ponte che collega la penisola alla Russia ha provocato pesanti attacchi russi contro l’Ucraina nell’ottobre 2022.

“Ovviamente, le questioni di sicurezza hanno ora la massima priorità per la Crimea e Sebastopoli. Faremo tutto il necessario per respingere qualsiasi minaccia”.

Putin ha preso un aereo per percorrere i 1.821 chilometri (1.132 miglia) da Mosca a Sebastopoli, dove ha preso il volante dell’auto che lo ha trasportato in giro per la città, secondo il governatore insediato a Mosca Mikhail Razvozhaev.

Il mandato d’arresto della Corte penale internazionale è stato il primo emesso contro un leader di uno dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il tribunale, che ha sede a L’Aia, nei Paesi Bassi, ha anche emesso un mandato di arresto per Maria Lvova-Belova, commissario per i diritti dei bambini presso l’Ufficio del Presidente della Federazione Russa.

La mossa è stata immediatamente respinta da Mosca e accolta dall’Ucraina come un importante passo avanti. Tuttavia, le possibilità che Putin venga processato dalla Corte penale internazionale sono altamente improbabili perché Mosca non riconosce la giurisdizione del tribunale né estrada i suoi cittadini.