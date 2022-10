Perchè le Opel sono così amate in tutto il mondo?

AgenPress. Le auto Opel sono conosciute in tutto il mondo come veicoli di alta qualità, affidabili e convenienti. Ma la maggior parte delle persone non conosce la storia che si cela dietro Opel e perché oggi è un marchio così importante. L’azienda vide la luce in Germania nel 1837 quando Adam Opel avviò una fabbrica di macchine da cucire a Rüsselsheim, cittadina che era considerata il cuore dell’industria tedesca durante il 1800. Pochissimi anni dopo l’azienda iniziò a produrre motocicli e biciclette, mentre nel 1862 la fabbrica Opel venne convertita per la produzione di automobili.

La Opel è tra le più note case automobilistiche europee e nel Regno Unito prende il nome di Vauxaal (dal quartiere londinese in cui veniva prodotta dal colosso General Motors). Tuttavia questo brand automobilistico è estremamente apprezzato in tutto il mondo. Se state cercando un’auto di medie dimensioni economica che unisca affidabilità, stile e qualità, i veicoli Opel faranno sicuramente al caso vostro. Inoltre è possibile trovare ricambi usati Opel con estrema facilità, cosa che ne aumenta certamente l’appeal per un pubblico più vasto.

Ecco 5 motivi per cui gli automobilisti di tutot il mondo amano le auto Opel.

Accessibilità

Quando si tratta di auto, uno dei fattori primari che influenza la decisione di un acquirente è senza dubbio. Quando si acquista un’auto, si deve determinare il budget per un modello di nuova produzione. La fascia di prezzo delle auto Opel è molto flessibile, il che le rende una scelta conveniente per chi ha budget differenti. Questi veicoli hanno caratteristiche e design unici insieme a diversi livelli di allestimento che consentono all’acquirente di personalizzare la propria auto senza sforare la cifra prefissata.

Prestazioni

Opel è stata fondata nel 1862 e oggi è conosciuta come il marchio europeo di General Motors. Opel è la casa automobilistica più venduta in Germania, con una vasta flotta di veicoli che fornisce una ampia gamma di dimensioni e modelli. Questo brand sa come produrre auto per esigenze differenti, rendendolo uno dei marchi più famosi d’Europa.

Molti di coloro che possiedono una Opel la acquistano per la sua tecnologia avanzata, i sistemi di navigazione intuitivi e la durata complessiva, il che significa che quando avrete bisogno di un mezzo trasporto affidabile, la soluzione migliore è probabilmente una Opel . Nel complesso, dall’innovazione allo sviluppo delle dinamiche di guida uniche fino all’aggiunta di robuste caratteristiche di sicurezza, in casa Opel sanno bene cosa stanno facendo.

Pezzi di ricambio

Poichè le auto costruite dal brand tedesco sono estremamente diffuse in Europa e più in generale in tutto il mondo, è possibile acquistare ricambi Opel con estrema facilità. A differenza di altre case automobilistiche infatti, i pezzi di ricambio Opel sono di facile reperibilità e vengono venuti a costi accessibili; inoltre è possibile trovare ricambi usati Opel in pronta consegna, a prezzi incredibilmente vantaggiosi.

Storia

La casa automobilistica che ora è conosciuta come Opel è stata fondata nel 1862 da Adam Opel. Il produttore tedesco iniziò con macchine da cucire e biciclette, ma presto iniziò a produrre motocicli e automobili. Nonostante i difficili tempi finanziari per molte case automobilistiche durante la seconda guerra mondiale, Opel ha continuato a crescere ed espandersi, aggiungendo nuovi stabilimenti a Rüsselsheim, Brandeburgo, Bochum ed Eisenach (in seguito ha venduto questi impianti). Nel 1949, una manciata di case automobilistiche tedesche si fusero in base a un accordo chiamato Volkseigener Betrieb (letteralmente: proprietà pubblica) per aiutare a ricostruire la Germania dopo la seconda guerra mondiale; nasce così GM-Opel GmbH.

Da quando Opel è diventato un marchio sotto il controllo del colosso mondial General Motors, il brand ha vissuto un’epoca di successi commerciali a livello globale, imponendosi come uno tra i più apprezzati brand automobilistici.

Modelli differenti per ogni esigenza

Opel è un punto di riferimento sia per le automobili che per i mezzi commerciali, come van, furgoni e camion. Alcuni modelli come la Opel Corsa, l’Astra, la Mokka e l’Insignia sono tra i più venduti per gli automobilisti in Europa, mentre l’Opel Vivaro è tra i più apprezzati mezzi per il trasporto di passeggeri e/o grandi carichi.