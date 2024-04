A causa del calo delle vendite, Tesla licenzierà oltre il 10% dei lavoratori

AgenPress. Tesla licenzierà più del 10% della sua forza lavoro mentre è alle prese con il forte calo delle vendite e una guerra dei prezzi sempre più intensa per i veicoli elettrici.

La più grande casa automobilistica del mondo per valore di mercato ha 140.473 dipendenti. In California e Texas è già stato notificato il licenziamento.

“Mentre prepariamo l’azienda per la nostra prossima fase di crescita, è estremamente importante esaminare ogni aspetto dell’azienda per ridurre i costi e aumentare la produttività”, ha affermato Musk in una nota.

“Come parte di questo sforzo, abbiamo effettuato una revisione approfondita dell’organizzazione e preso la difficile decisione di ridurre il nostro organico di oltre il 10% a livello globale”, ha aggiunto.