Arrivano in Italia i meccanici cinesi: sconti dal 30 al 50%

AgenPress. La prima officina cinese è stata aperta a Milano con l’intenzione di aprire in tutta Italia le “Officine Meccaniche Cinesi”. OMC sarà questo il brand di franchising che apparirà come insegna nelle officine dei meccanici cinesi.

L’idea è nata dall’imprenditore cinese Wanga Pril Yù in virtù della notevole presenza di autovetture assemblate in Italia con componentistica cinese.

Oltre all’ormai famoso Gruppo DR che nell’ultimo anno ha venduto 32.657 veicoli e il fatturato è cresciuto oltre 700 milioni di euro, cioè il 52% in più rispetto agli anni precedenti, vale la pena ricordare che le auto cinesi (o di origine cinese) più vendute in Italia sono:

DR 3 – 1.642 DR 5.0 – 1.627 EVO5 – 1.456 DR F35 – 1.257 EVO4 – 1.107 Lynk & Co 01 – 1.076 HAVAL H2 – 749 EVO3 – 638 (di cui 43 EV) MG EHS – 479 MG ZS – 424 (di cui 142 EV) DR 6 – 300 DR 4.0 – 166 EVO6 – 126 MG Marvel R – 17 ZD 2DS – 10 Aiways U5 7 Seres 3 – 7

Forte della sua intuizione l’imprenditore cinese ha imposto anche un tariffario unico e valido in tutta l’Italia e per ogni autovettura, a prescindere se siano o non siano modelli di origine cinese.

Ad oggi, presso un’officina meccanica, per rifare la frizione di un’auto, il prezzo dipende sia da quanti pezzi vengono sostituiti che dalla durata dell’intervento. Il costo dei ricambi può andare dai 150 ai 600 auro, a cui si aggiungono le ore di manodopera, che vanno da un minimo di 160 euro (quattro ore a 40 euro l’una) a un massimo stimato di 400 euro (otto ore a 50 euro l’una).

In questo caso nelle OMC (Officine Meccaniche Cinesi) il costo della manodopera sarà a soli 10,00 euro l’ora e non potrà superare le 5 ore di lavorazione.

Per poi non parlare di quanto si possa risparmiare per il consueto cambio dell’olio (solitamente 1 litro di olio costa circa 10 euro), dai meccanici cinesi solo 2 euro al litro.

Ma il risparmio più vantaggioso, stando a quanto pubblicato sul tariffario cinese, è rigenerare il motore a soli 1000 euro. Provare per credere, basta telefonare: su internet è presente il numero di telefono della prima “OMC di Milano” e nel giro di un mese – dichiara Wanga Pril Yù all’emittente statunitense First Channel Fish – verranno aperte, in molte città italiane, 400 Officine Meccaniche Cinesi.