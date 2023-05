Pakistan: due adolescenti cristiani in carcere per presunta blasfemia, un religioso musulmano ucciso

- Advertisement -

AgenPress. Sono stati arrestati e incriminati su diposizione di un magistrato, due adolescenti cristiani Adil Baber, 18 anni, e Simon Nadeem, 12 anni, accusati di “blasfemia” ai sensi dell’art 295-C del Codice Penale.

Un agente di polizia ha sporto denuncia contro di loro affermando di averli visti e sentiti giocare e chiamare un cucciolo di cane “Muhammad Ali”.

Le famiglie dei due ragazzi hanno dichiarato di non avere alcun cane. Affermano che si tratta di un malinteso in quanto i ragazzi parlavano del “Naswar” (una pasta di tabacco da masticare, diffusa in Pakistan, ndr) la cui marca si chiama “Muhammad Ali”.

Il poliziotto, che passava in quel momento, ha iniziato a percuoterli e a richiamare la gente, accusandoli di blasfemia. I due ragazzi sono stati presi in consegna dalla polizia per evitare il linciaggio. Ora un First Information Report (denuncia in prima istanza) è stato registrata a carico dei due ragazzi.

In un altro caso resta in carcere un cristiano accusato di blasfemia a novembre 2022. Al suo avvocato e ai familiari è stato impedito di visitarlo in prigione. L’uomo, un operatore ecologico analfabeta, è accusato di aver condiviso contenuti blasfemi sui social media. Secondo sua moglie, le immagini e le parole che ha postato sui social media sono in arabo e l’uomo non ne conosce il significato. Per i reati contestati, rischia l’ergastolo.

Non solo i cristiani sono vittime di questa legge: nelle scorse settimane, un capo religioso musulmano nella città di Mardan, nella provincia di Khyber Pakthunkhwa, Pakistan, è stato linciato da una folla dopo essere stato accusato di aver fatto un riferimento blasfemo durante una manifestazione politica del partito dell’ex Primo Ministro Imran Khan.

Le legge pakistana sulla blasfemia (tre articoli del Codice Penale) punisce chiunque insulti l’Islam, il sentimento religioso, il Profeta o il Corano, prevedendo pene come l’ergastolo o la pena di morte.