Onu. Biden, “la Russia non può cancellare uno Stato sovrano dalle mappe e cambiare i confini”

AgenPress – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che “il mondo ha inviato un messaggio chiaro”, dopo che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA) mercoledì ha approvato in modo schiacciante una risoluzione che condanna l’ annessione russa di quattro zone ucraine come illegale.

“La Russia sta strappando le basi stesse della pace e della sicurezza internazionale. La posta in gioco di questo conflitto è chiara a tutti e il mondo ha inviato un messaggio chiaro in risposta: la Russia non può cancellare uno stato sovrano dalla mappa. La Russia non può cambiare i confini in base a La Russia non può impadronirsi del territorio di un altro Paese”, ha detto Biden in una dichiarazione mercoledì.

“Quasi otto mesi dopo questa guerra, il mondo ha appena dimostrato di essere più unito e più determinato che mai a ritenere la Russia responsabile delle sue violazioni”.

Circa 143 membri delle Nazioni Unite hanno votato per condannare il tentativo illegale di annessione da parte della Russia di Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia a seguito di referendum derisi dai leader occidentali come una farsa. Solo quattro membri delle Nazioni Unite si sono schierati con Mosca: Bielorussia, Corea del Nord, Nicaragua e Siria.

“Oggi la stragrande maggioranza delle nazioni ha votato per difendere la Carta delle Nazioni Unite e condannare il tentativo illegale della Russia di annettere con la forza il territorio ucraino”.

“L’Ucraina ha gli stessi diritti di ogni altro Paese sovrano. Deve essere in grado di scegliere il proprio futuro e la sua gente deve poter vivere pacificamente all’interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti”, ha proseguito Biden. “A quasi otto mesi dall’inizio di questa guerra, il mondo ha appena dimostrato di essere più unito e più determinato che mai nel ritenere la Russia responsabile delle sue violazioni”.