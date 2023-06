“Non c’è pace senza le donne” Convegno Donne per la Pace in Kosovo

- Advertisement -

AgenPress. “No Peace Without Women” What are Women bringing to Peace Processes, Conflict Prevention and Human Security in the Balkans? Ossia “Non c’è pace senza le donne” Qual è l’apporto delle donne nei processi di pace, nella prevenzione dei conflitti e per la sicurezza umana nei Balcani?” è il tema del secondo convegno annuale che si terrà presso il Parlamento del Kosovo, martedì 13 giugno 2023.

L’evento della Women’s Global Leadership Series è organizzato dagli uffici presso le Nazioni Unite di Ginevra e di Vienna della Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo (WFWP Europa e Medio Oriente); e dall’Associazione Internazionale First Ladies per la Pace (IAFLP), un progetto di Universal Peace Federation (UPF).

Lo scoppio della guerra in Ucraina e le tensioni nei Balcani hanno motivato WFWPI e UPF a organizzare una serie di convegni con donne in posizioni apicali per costruire risposte di solidarietà, condividere le migliori pratiche di buon governo e nelle relazioni internazionali e contribuire alla soluzione pacifica delle tensioni.

La prolusione al convegno sarà tenuta da Albin Kurti, Primo Ministro della Repubblica del Kosovo, a cui seguiranno i discorsi di Armanda Begaj, First Lady della Repubbblica di Albania; Olga Algayerova, Segretario Generale UNECE Ginevra, Svizzera; Moriko Hori, Presidente WFWPI.

Il convegno si articolerà in tre sessioni. La prima “La SC Res.1325 delle Nazioni Unite su ‘Donne Pace e Sicurezza’: Una tabella di marcia per la cooperazione, riconciliazione e prevenzione”, vedrà la partecipazione di Emilia Redžepi, Vice Primo Ministro del Kosovo; Ellen Sirleaf Johnson, Premio Nobel, già Presidente della Liberia; Mirsada Čolaković, già Ambasciatrice di Bosnia presso le Nazioni Unite e i Paesi Bassi; Antonella Valmorbida, Segretario Generale, ALDA; Nancy Sodernberg, Direttrice Senior, National Democratic Institute, Kosovo/USA; Majlinda Bregu, Segretaria Generale Regional Cooperation Council, Balcani occidentali; e Suzana Pribilovic, Membro del Parlamento, già Ministro della Pubblica Amministrazione, Montenegro; e Carolyn Handschin, Direttrice dell’Ufficio per le Relazioni con le Nazioni Unite, WFWPI, moderatrice.

“Le donne nello sviluppo, nell’integrazione e nella finanza: Promuovere la pace attraverso il partenariato” è il tema della seconda sessione. Interverranno Flora Brovina, già Parlamentare, Presidente UPF Kosovo; Banjamina Karic, Sindaco di Sarajevo, Bosnia e Herzegovina; Biljana Braithwaite, Direttrice Programma AIRE, Balcani occidentali; Senida Mesi, già Vice Primo Ministro, Albania; Adriana Gascoigne, CEO, Girls in Tech, USA; Sally Becker, CEO Save a Child, Regno Unito; Jana Repanšek, Direttrice Center of Excellence in Finance, Slovenia; Nataša Vučković, Segretaria Generale Center for Democracy Foundation, Serbia, già Parlamentare; e Jacques Marion, Presidente, UPF-EUME, moderatore.

Oratori della terza sessione “Leadership di pace: Accesso e opportunità per le giovani donne in ambito STEM, alfabetizzazione mediatica, IT”, saranno: Liza Gashi, Viceministro Affari Esteri, Kosovo; Monika Zajkova, Parlamentare, North Macedonia; Astrit Istrefi, Presidente Balkan Forum; Diana Ungureanu, Vicepresidente IAYSP EUME; Ejona Icka, Direttrice IAYSP Balkans, moderatrice.