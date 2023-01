Nepal. Aereo caduto. Nessuna speranza di trovare i sopravvissuti. Non è chiaro cosa abbia causato l’incidente

Il Nepal ha iniziato una giornata di lutto nazionale lunedì, mentre i soccorritori si sono calati in corda doppia lungo una gola di 300 metri (984 piedi) per continuare la ricerca. Lunedì mattina sono stati ritrovati altri due cadaveri.

Non è chiaro cosa abbia causato l’incidente, l’incidente aereo più mortale del paese himalayano in tre decenni. Il tempo era mite e non ventoso il giorno dell’incidente.

Un testimone che ha registrato il filmato della discesa dell’aereo dal suo balcone ha detto di aver visto l’aereo volare basso prima di virare improvvisamente a sinistra. “L’ho visto e sono rimasto scioccato… ho pensato che oggi tutto sarà finito qui dopo che si è schiantato, sarò anche morto. Dopo che si è schiantato, sono scoppiate fiamme rosse e il terreno ha tremato violentemente, come un terremoto”.