Nave da guerra cinese sfiora collisione con il cacciatorpediniere statunitense nello stretto di Taiwan

- Advertisement -

AgenPress – Una nave da guerra cinese è arrivata a meno di 150 metri dal cacciatorpediniere americano USS Chung-Hoon, durante una rara missione congiunta Canada-USA che navigava attraverso lo Stretto di Taiwan , l’ultima mossa militare aggressiva da Pechino nel Mar Cinese Meridionale.

Una nave della People’s Liberation Navy, acquisì una velocità considerevole e tagliò davanti alla prua del Chung-Hoon, una manovra che il comandante dell’HMCS Montreal , il capitano Paul Mountford, definì “non professionale”.

Quando la nave cinese ha cambiato rotta, Mountford dice che hanno chiamato la nave americana e gli hanno detto di muoversi o ci sarebbe stata una collisione. Gli americani hanno risposto chiedendo ai cinesi di stare alla larga dalla nave, ma alla fine il Chung-Hoon ha dovuto cambiare rotta e rallentare per evitare uno schianto.

Mountford ritiene che l’incidente sia stato “chiaramente istigato dai cinesi”.

“Il fatto che questo fosse stato annunciato alla radio prima di farlo, indicava chiaramente che era intenzionale”.

La Chung-Hoon e la Montreal hanno navigato insieme nel Mar Cinese Meridionale per quasi una settimana prima di entrare nello Stretto di Taiwan. Global News ha visto navi da guerra cinesi pedinare la nave canadese in più occasioni, durante il suo transito.

I cinesi non hanno tentato una manovra simile sull’HMCS Montreal, ma una delle due navi da guerra che si trovavano nell’area ha navigato entro 1.000 iarde dalla nave canadese, una distanza che Mountford riteneva sicura.

I cinesi hanno detto alle navi canadesi e americane tramite sistemi radio che stanno entrando nel territorio cinese, nonostante la missione congiunta si svolga in acque riconosciute a livello internazionale, secondo Mountford.

“Spero che sia un incidente isolato che non accadrà più per noi, perché abbiamo il diritto internazionale dalla nostra parte”, ha detto Mountford. “Queste sono acque internazionali.”

Il ministro della Difesa canadese, Anita Anand, aveva appena terminato di partecipare a un vertice sulla sicurezza a Singapore quando ha saputo dell’incidente nello Stretto di Taiwan.

Al vertice hanno partecipato sia il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin che il ministro della Difesa cinese Li Shangfu.

Anand ha affermato che né il Canada né i suoi alleati saranno scoraggiati dal navigare in acque internazionali.

“Il Canada continuerà a navigare dove il diritto internazionale lo consente, compreso lo Stretto, il Mar Cinese Meridionale”, ha detto Anand in un’intervista da Singapore.

“E davvero, il nostro obiettivo generale è aumentare la pace e la stabilità di questa regione. Ed è per questo che continueremo a vedere più Canada in questa regione, come stabilito nella nostra strategia Indo-Pacifico. Abbiamo già visto intercettazioni non sicure e le abbiamo affrontate in modo appropriato con la Cina in termini di nostri piloti RCAF. Gli attori in questa regione devono impegnarsi in modo responsabile, e questa è la linea di fondo.

Il ministro della Difesa canadese, Anita Anand, aveva appena terminato di partecipare a un vertice sulla sicurezza a Singapore quando ha saputo dell’incidente nello Stretto di Taiwan.

Al vertice hanno partecipato sia il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin che il ministro della Difesa cinese Li Shangfu.

Anand ha affermato che né il Canada né i suoi alleati saranno scoraggiati dal navigare in acque internazionali.

“Il Canada continuerà a navigare dove il diritto internazionale lo consente, compreso lo Stretto, il Mar Cinese Meridionale”, ha detto Anand in un’intervista da Singapore.

“E davvero, il nostro obiettivo generale è aumentare la pace e la stabilità di questa regione. Ed è per questo che continueremo a vedere più Canada in questa regione, come stabilito nella nostra strategia Indo-Pacifico. Abbiamo già visto intercettazioni non sicure e le abbiamo affrontate in modo appropriato con la Cina in termini di nostri piloti RCAF. Gli attori in questa regione devono impegnarsi in modo responsabile, e questa è la linea di fondo.