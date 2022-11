Nassirya, Ministro Bernini: “Debito di riconoscenza verso caduti”

AgenPress. “Nel giorno del diciannovesimo anniversario della strage di Nassiriya il nostro commosso pensiero va ai militari italiani caduti sotto i colpi della barbarie terroristica mentre erano impegnati in una missione di pace.

Ancora oggi l’Italia ha un debito di riconoscenza nei loro confronti e di tutti i nostri soldati impegnati in ogni scenario internazionale in nome dei valori della libertà e della democrazia.

Per questa ragione sento il dovere di esprimere un sentimento di gratitudine verso le donne e gli uomini delle forze armate italiane che si sacrificano quotidianamente nelle missioni internazionali, offrendo un contributo fondamentale per riportare la pace e affermare i diritti fondamentali in aree difficili. È grazie al coraggio, al valore e all’abnegazione dei suoi militari che l’Italia è e sarà sempre in prima linea per contribuire a costruire un mondo migliore”.

Così il Ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini.