Italia-Tunisia, Bernini: alta formazione e ricerca pilastro Piano Mattei

AgenPress. Italia e Tunisia rafforzano la partnership scientifica con l’obiettivo di sviluppare progetti congiunti di ricerca in ambiti considerati strategici. Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, durante la missione a Tunisi con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha firmato questa mattina un Memorandum of understanding (Mou) con l’omologo tunisino, Moncef Boukthir.

“Il Piano Mattei è un’iniziativa strategica del Governo nella quale anche l’alta formazione rappresenta un pilastro. Abbiamo l’ambizioso obiettivo di fornire ai giovani africani gli strumenti per partecipare attivamente al progresso e alla crescita dei loro Paesi. È nostro dovere supportare, in modo congiunto e con convinzione, la ricerca scientifica e la cooperazione con i Paesi partner, come la Tunisia, per vincere le sfide globali che stiamo affrontando, a partire dal contrasto al cambiamento climatico, l’innovazione in campo agricolo e la tutela delle biodiversità”, commenta il Ministro Bernini.

Il Mou incoraggia lo scambio di informazioni tra le istituzioni della formazione superiore e degli enti di ricerca; promuove l’insegnamento delle lingue, letterature, culture e storie di entrambi i Paesi; facilita l’accesso bidirezionale alle infrastrutture di ricerca. Particolare enfasi è dedicata alla mobilità tra studenti ma non solo. Mobilità che non deve comportare il cosiddetto ‘brain drain’. Attenzione anche allo scambio del personale tecnico-amministrativo con l’obiettivo di rafforzare le competenze in gestione delle risorse umane negli Atenei tunisini. Un altro punto qualificante è la promozione della collaborazione congiunta nei programmi multilaterali come PRIMA-Partnership for research and innovation in the Mediterranean area e Horizon Europe per implementare la capacità del Paese africano di accedere ai finanziamenti dedicati alla ricerca.

Il Ministro Bernini sarà in Algeria a maggio e incontrerà l’omologo del Marocco a Roma nelle prossime settimane.