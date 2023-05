Mississippi. Rifiuta di vestirsi da uomo. Ragazza transgender non può diplomarsi

- Advertisement -

AgenPress – Una ragazza transgender del Mississippi non partecipa alla cerimonia del diploma di scuola superiore perché i funzionari della scuola le hanno detto di vestirsi come un ragazzo e un giudice federale non ha bloccato la decisione dei funzionari.

Linda Morris, avvocato dello staff del Women’s Rights Project dell’American Civil Liberties Union, ha affermato che la sentenza emessa venerdì scorso dal giudice distrettuale degli Stati Uniti Taylor McNeel a Gulfport, Mississippi, “è tanto deludente quanto assurda”.

“La nostra cliente viene umiliata e umiliata per ragioni esplicitamente discriminatorie, e alla sua famiglia viene negato un traguardo irripetibile nella vita della figlia”, ha detto Morris. “Nessuno dovrebbe essere costretto a saltare la laurea a causa del proprio genere”.

L’ACLU ha confermato che la ragazza di 17 anni – elencata nei documenti del tribunale solo con le sue iniziali LB – salterà la cerimonia del sabato per la Harrison Central High School di Gulfport, a circa 160 miglia (260 chilometri) a sud di Jackson.

Lo studente “ha soddisfatto i requisiti per ricevere un diploma”, secondo Wynn Clark, avvocato del distretto scolastico della contea di Harrison.

L’ACLU ha citato in giudizio il distretto giovedì per conto della studentessa e dei suoi genitori dopo che il preside della Harrison Central Kelly Fuller e il sovrintendente del distretto scolastico Mitchell King hanno detto a LB che doveva seguire le regole sull’abbigliamento dei ragazzi. I ragazzi che si diplomano devono indossare camicie bianche e pantaloni neri, mentre le ragazze devono indossare abiti bianchi.

LB aveva scelto un vestito da indossare con il cappello e l’abito. La causa ha affermato che LB aveva indossato abiti per le lezioni e gli eventi extrascolastici durante il liceo, incluso un ballo di fine anno l’anno scorso, e non avrebbe dovuto affrontare un trattamento discriminatorio durante la laurea.

King ha detto alla madre di LB che l’adolescente non poteva partecipare alla cerimonia di laurea a meno che LB non indossasse “‘pantaloni, calze e scarpe, come un ragazzo'”, secondo la causa.

Clark ha scritto nei documenti del tribunale venerdì che la partecipazione a una cerimonia di laurea è volontaria e non un diritto costituzionalmente protetto per nessuno studente.