Mandato arresto Putin. Ue, è solo l’inizio del processo. Medvedev, è carta igienica

AgenPress – “Con il mandato di arresto contro Vladimir Putin ci troviamo di fronte a un’importante decisione di giustizia internazionale e per il popolo ucraino: abbiamo sempre detto nell’Unione Europea che gli autori dei crimini in Ucraina dovranno essere ritenuti responsabili: questo è solo l’inizio del processo”. Lo ha detto l’alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell. “L’Ue sostiene il lavoro della Corte Penale Internazionale, non può esserci impunità”.

“La Corte penale internazionale ha emesso un mandato d’arresto contro Vladimir Putin. Non c’è bisogno di spiegare DOVE dovrebbe essere usato questo documento”, scrive su Twitter il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, aggiungendo un emoji della carta igienica.