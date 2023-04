Louisville. 5 morti e otto feriti in una sparatoria alla Old National Bank nel Kentucky

- Advertisement -

AgenPress – Una sparatoria a Louisville, nel Kentucky, ha causato la morte di cinque persone e il ferimento di altre otto, che sono ricoverate in ospedale.

Intorno alle 08:30 ora locale, un tiratore attivo è stato segnalato alla polizia di Louisville e gli agenti hanno risposto in meno di tre minuti

Il sospettato è morto dopo uno scontro a fuoco con gli agenti di polizia della Old National Bank

Ma non è chiaro se il sospetto sia stato colpito dalla polizia o si sia suicidato, ha detto il vice capo Paul Humphrey in una conferenza stampa.

Tra i feriti due poliziotti

Il sindaco di Louisville Craig Greenberg ha ringraziato tutti i primi soccorritori, le cui azioni “senza dubbio” hanno salvato vite umane

Il governatore del Kentucky Beshear ha detto in lacrime ai giornalisti che conosceva una delle vittime. “Questo è terribile. Ho un amico molto intimo che non ce l’ha fatta oggi”, ha detto

La sparatoria, la quindicesima uccisione di massa nel paese quest’anno, arriva appena due settimane dopo che un ex studente ha ucciso tre bambini e tre adulti in una scuola elementare cristiana a Nashville, a circa 160 miglia (260 chilometri) a sud.

La polizia è arrivata mentre i colpi di arma da fuoco venivano ancora sparati all’interno della Old National Bank e ha scambiato il fuoco con il tiratore, ha detto il vice capo del dipartimento di polizia della metropolitana di Louisville Paul Humphrey in una conferenza stampa. Non è chiaro se il tiratore sia stato ucciso lui stesso o sia stato colpito dagli agenti.

“Riteniamo che questo sia un uomo armato solitario coinvolto in questo che aveva un legame con la banca. Stiamo cercando di stabilire quale fosse la connessione con l’azienda, ma sembra che fosse un precedente dipendente”, ha detto Humphrey.

Humphrey ha detto che almeno otto persone erano in cura negli ospedali per ferite, tra cui due agenti di polizia, uno dei quali era in condizioni critiche.

Il governatore del Kentucky Andy Beshear ha detto di aver perso degli amici nella sparatoria in un edificio sulla East Main Street, non lontano dal Louisville Slugger Field e dal Waterfront Park.

Il sindaco di Louisville Craig Greenberg ha chiesto preghiere per coloro che sono attualmente in ospedale “feriti, che lottano per la propria vita a causa di un altro atto di violenza armata”.

Ha anche ringraziato i primi soccorritori “coraggiosi ed eroici” per la loro pronta e rapida risposta. “Senza dubbio le loro azioni hanno salvato vite”.

“Nonostante tragedie come quella di oggi, quando più persone vengono uccise dalla violenza armata… la nostra comunità continuerà a riunirsi”.

La polizia ritiene che “l’uomo armato solitario” nella sparatoria di Louisville “avesse un legame con la banca”, dove almeno quattro sono stati uccisi.

Mentre le autorità lavorano per stabilire tale connessione, hanno affermato che sembra che fosse un precedente dipendente, secondo un briefing della polizia.

La polizia ha risposto questa mattina entro tre minuti dalla chiamata e ha incontrato il sospetto “quasi immediatamente”, ha detto il vice capo della polizia metropolitana di Louisville Paul Humphrey in una conferenza stampa. Il sospetto stava ancora sparando.