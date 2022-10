L’Onu condanna la risoluzione di annessione illegale della Russia in Ucraina. A rischio altri paesi

AgenPress – ‘Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA) ha approvato in modo schiacciante una risoluzione in cui afferma alla Russia che l’annessione di quattro zone ucraine è illegale e non valida.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito la risoluzione “storica” ​​in un tweet e ha ringraziato gli stati che hanno votato a favore.

Durante la sessione speciale di emergenza dell’assemblea sull’Ucraina, l’ambasciatore statunitense all’ONU Linda Thomas-Greenfield ha affermato che il voto “è importante non solo per il futuro dell’Ucraina e dell’Europa, ma per le fondamenta stesse di questa istituzione”.

“Dopo tutto, l’ONU è stata costruita su un’idea: che mai più un paese avrebbe potuto prendere il territorio di un altro con la forza”.

Il diplomatico statunitense ha affermato che la risoluzione chiede pace e riduzione dell’escalation e “chiara che rifiutiamo i tentativi di annessione della Russia. Che rifiutiamo questo affronto all’integrità territoriale, alla sovranità nazionale, alla pace e alla sicurezza”.

“Ha osservato che “oggi è la Russia che invade l’Ucraina. Ma domani potrebbe essere un’altra nazione il cui territorio è violato. Potresti essere il prossimo. Cosa ti aspetteresti da questa camera?”