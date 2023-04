Kiev. Verso lo scambio totale prigionieri con la Russia. Zelensky, liberate 2.238 persone, tra queste 140 civili

- Advertisement -

AgenPress – L’Ucraina si avvicina allo scambio totale dei prigionieri con la Russia: lo ha detto il capo dell’intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov, in un’intervista a Rbc-Ucraina.

“Il nostro Paese si sta avvicinando ad uno scambio “tutti per tutti” con la Russia, ed è reale. Sì, in linea di principio ci stiamo avvicinando a questo. Guardiamo di nuovo i numeri. Ad oggi, sono già stati scambiati più di 2.200 prigionieri. Si tratta di un caso senza precedenti nella storia: nessuno ha mai fatto una cosa del genere. Tutti gli scambi avvengono dopo la fine delle ostilità e non durante”.

Dall’inizio della “guerra l’Ucraina ha liberato 2.238 persone dalla prigionia russa, 140 delle quali sono civili”, ha annunciato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro dell’Estonia Kaya Kallas, citato da Ukrainska Pravda. “In questo periodo (la guerra, ndr) abbiamo liberato dalla prigionia 2.238 persone… Di queste 140 sono civili. Stiamo lavorando al rilascio sia dei militari sia dei civili… Lavoriamo costantemente e continueremo a farlo”.