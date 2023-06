Kiev. Dopo la morte di una bambina e di due donne Zelensky ordina l’ispezione di tutti i rifugi antiaerei

- Advertisement -

AgenPress – L’Ucraina ispezionerà i rifugi antiaerei civili in tutto il paese dopo che tre persone sono morte a Kiev all’inizio di questa settimana quando non sono state in grado di accedere a un rifugio durante uno sbarramento missilistico russo.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che le morti hanno provocato una “reazione ovviamente forte” e sono in atto ordini per controllare i rifugi nella capitale e altrove.

“Sfortunatamente, anche oggi, dopo tutto questo, i residenti di Kiev continuano a pubblicare informazioni sull’inaccessibilità dei rifugi. Non solo sui rifugi chiusi, ma sugli ingressi saldati ai rifugi, sull’assenza di rifugi in alcune parti della città. Questo livello di negligenza in città non può essere giustificato da nessuna scusa”.

Il ministro dell’Interno Ihor Klymenko ha dichiarato di essere stato incaricato di avviare ispezioni a livello nazionale e che il servizio di emergenza statale dell’Ucraina e la polizia nazionale stanno già lavorando.

“Eventuali violazioni riscontrate devono essere adeguatamente registrate e i responsabili devono essere assicurati alla giustizia”, ​​ha affermato su Facebook.

Dopo un mese di regolari attacchi russi notturni a Kiev, le autorità cittadine hanno rivelato che a maggio 92.000 persone hanno utilizzato le stazioni della metropolitana della città come rifugio. Hanno detto che 46 stazioni della metropolitana funzionano come rifugi tutto il giorno.