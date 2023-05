Iran. Giustiziato il dissidente iraniano-svedese Habib Chaab. Era accusato di progettare e condurre operazioni terroristiche

- Advertisement -

AgenPress – Il cittadino iraniano-svedese Habib Chaab è stato giustiziato questa mattina con l’accusa di “corruzione” per aver fondato e guidato il gruppo Harakat-al-Nezal o “Movimento di lotta araba per la liberazione di Ahwaz”. È stato accusato di progettare e condurre operazioni terroristiche nella provincia del Khuzestan, secondo quanto ha riferito l’agenzia Irna.

L’Iran ha giustiziato Habib Farajollah Chaab, il leader del gruppo terroristico Harakat Al-Nazal responsabile del sanguinoso attacco del 2018 ad Ahvaz, nel sud-ovest dell’Iran, ha annunciato il media center della magistratura iraniana, che hanno causato la morte di persone innocenti, tra cui donne e bambini, secondo il rapporto dei media.

Farajollah Habib Chaab, 50 anni, noto anche come Habib Asyud, è stato rapito da agenti dell’intelligence iraniana durante la sua visita in Turchia nell’ottobre 2020 ed è stato introdotto clandestinamente in Iran. Un mese dopo la sua scomparsa, è stato mostrato in un video sulla tv di stato, in cui ha “ammesso” la responsabilità di attacchi terroristici e la collaborazione con i servizi di intelligence sauditi.

Almeno 25 persone sono state uccise e più di 60 sono rimaste ferite il 22 settembre 2018, nella città sud-occidentale di Ahvaz, nella provincia del Khuzestan, quando diversi terroristi sconosciuti hanno aperto il fuoco senza meta contro la folla che assisteva a una parata militare organizzata lì. Con il sostegno del servizio di intelligence e sicurezza militare svedese (Säkerhetspolisen), dell’agenzia di intelligence israeliana (Mossad) e di alcuni stati regionali, Chaab è a capo dell’Harakat Al-Nazal dal 2005. Oltre 450 cittadini iraniani sono stati uccisi in attacchi terroristici progettati e condotti dal gruppo guidato da Chaab.