Haiti. Carcere affollate, detenuti muoiono di sete e di fame. Onu, del 2022 ne sono morti 185

AgenPress – I detenuti haitiani hanno sete, muoiono di fame e dormono in piedi perché non hanno abbastanza spazio per sdraiarsi. Le Nazioni Unite affermano che lo scorso anno ad Haiti sono morti 185 detenuti, molti dei quali per malattie legate alla malnutrizione. Quest’anno, più di 20 sono morti finora. Esperti e avvocati in materia di diritti umani si aspettano che il numero aumenti perché la violenza delle bande ha portato a gravi carenze di carburante e cibo.

“Temo che stia arrivando una catastrofe umanitaria”, ha detto l’avvocato Arnel Rémy, coordinatore dell’Associazione degli avvocati per la difesa dei diritti umani di Haiti.

Più dell’80% degli oltre 11.400 detenuti di Haiti sono detenuti in custodia cautelare. Potrebbero passare anni prima che vedano un giudice, se non del tutto, secondo gli esperti di diritti umani. La legge haitiana consente alle persone di essere trattenute legalmente senza accusa per 48 ore, ma ad Haiti spesso la legge non viene rispettata.

L’anno scorso, il governo di Haiti ha rilasciato più di 70 detenuti condannati per reati minori dopo che diversi video pubblicati sui social media mostravano prigionieri emaciati. Ma tali mosse sono rare e nel frattempo la salute dei detenuti peggiora, con alcuni che muoiono prima di arrivare in tribunale.

A dicembre, l’Università della Florida ha pubblicato uno studio che ha scoperto che gli uomini nelle carceri di Haiti seguivano una dieta da fame, consumando meno di 500 calorie al giorno. I ricercatori hanno studiato più di 1.000 detenuti in due carceri di Haiti, incluso il penitenziario nazionale. Hanno anche scoperto che oltre il 75% era a rischio di scorbuto e beriberi – una mancanza di vitamina B1 – e hanno notato che i prigionieri non vengono nutriti durante i blocchi.

Alcuni prigionieri hanno amici o familiari che portano loro cibo e bevande ogni giorno, ma quella pratica di lunga data è diminuita a causa dell’ondata di violenza delle bande che ha chiuso le strade principali e portato a una scarsità di trasporti pubblici in alcune comunità.

Un rapporto del Dipartimento di Stato americano ha rilevato che gli arresti arbitrari sono comuni ad Haiti e che le autorità spesso detengono persone sulla base di accuse non specificate.

L’area intorno al penitenziario nazionale di Haiti – il più grande del paese con quasi 4.000 detenuti, anche se è stato costruito per 800 – è diventata più pericolosa: gli spari delle bande in guerra risuonano quasi ogni giorno e un agente penitenziario è stato ucciso a fine maggio mentre lasciava il penitenziario penitenziario.