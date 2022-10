Grosseto. Madre e figlio di 90 e 70 anni trovati morti in casa. Il loro cane abbaiava da giorni

AgenPress – Una donna di 97 anni e del figlio di 70 anni sono stati trovati morti all’interno della loro casa di Bagno di Gavorrano (Grosseto) oggi.

Si tratta di Stefano Stecchini (68 anni) e Palmira Fedisti (97 anni).

Secondo quanto emerge al momento, non ci sarebbero segni di violenza sui corpi, né gli investigatori avrebbero trovato tracce di effrazione a porte e finestre. L’abitazione è nel paese.

Da circa un paio di giorni i vicini sentivano abbaiare il cane, un esemplare di piccola taglia, dall’interno della casa. Quindi è stato deciso oggi di attivarsi con le autorità per mandare qualcuno a controllare cosa stesse succedendo. Il figlio era noto come commerciante ambulante. Madre e figlio erano originari di Firenze, ma da qualche anno avevano deciso di vivere a Bagno di Gavorrano, in un appartamento situato nella zona degli impianti sportivi.

I carabinieri hanno allertato anche i sanitari del 118 nella speranza fosse ancora possibile salvare la vita a madre e figlio ma all’arrivo dell’ambulanza sul posto era ormai troppo tardi. I medici ne hanno solo potuto registrare il decesso.

Sono in corso ora gli accertamenti investigativi e medico legali per ricostruire i fatti. Da una primissima ricostruzione, però, sembra che la morte dei due sia avvenuta diversi giorni fa ma nessuno si sarebbe accorto di nulla.

Madre e figlio pare non risiedessero stabilmente in zona ma in un comune limitrofo. I due pare non rispondessero a campanello e telefonate già da alcuni giorni, poi l’abbaiare del cane ha fatto sospettare che fosse accaduto qualcosa. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.