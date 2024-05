Caso Toti. Ferruccio Sansa: “Falsate le elezioni vinte contro di me. In Liguria c’è un sistema di potere”

AgenPress. “Ho la sensazione che possano essere state falsate le elezioni regionali che Toti ha vinto contro di me. Per la campagna elettorale avevo a disposizione 50mila euro, messi quasi tutti interamente di tasca mia, mentre Toti aveva almeno 10 volte tanto. Queste notizie sui finanziamenti hanno un peso anche sul significato politico delle elezioni e cioè sulla formazione del consenso. È una lotta impari”.

Lo ha dichiarato Ferruccio Sansa oggi a “Next Economy” condotto dal vicedirettore editoriale Manuela Donghi sulla FM di radio Giornale Radio.

“Da tre anni sollevo la questione con decine di interventi, interviste, post: c’era e c’è un colossale conflitto di interessi – ha aggiunto Sansa –. Aziende della grande distribuzione e della sanità privata hanno finanziato Toti e poi hanno presentato richieste di autorizzazione e concessione alla Regione Liguria. E hanno aperto ovunque, come ad esempio Esselunga. Sono stati utilizzati milioni di euro per fini non corretti. La Regione Liguria spende ogni anno fino a 20 milioni di euro di denaro pubblico per pubblicità istituzionale, leggasi propaganda. Hanno creato un sistema di potere”.

“Adesso, prima che arrivino altre brutte sorprese, accendiamo un faro anche sulla madre delle grandi opere italiane, la diga di Genova, voluta fortemente da Toti, Bucci, Signorini, Spinelli”, ha concluso Ferruccio Sansa.