Google cancellerà gli account inattivi a partire da dicembre

AgenPress. Google ha dichiarato che eliminerà gli account che sono rimasti inutilizzati per due anni. La norma si applica solo agli account Google personali e non a quelli che sono intestati ad organizzazioni come scuole o aziende.

Nel 2020, Google aveva dichiarato che avrebbe rimosso i contenuti archiviati in un account inattivo, ma non avrebbe eliminato l’account stesso.

La scorsa settimana, Elon Musk ha affermato che Twitter rimuoverà gli account inattivi da diversi anni e li archivierà, affermando che l’azione è “importante per liberare gli handle abbandonati”.