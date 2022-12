Giornata mondiale contro l’AIDS: ogni giorno muoiono 301 bambini e adolescenti per cause legate all’AIDS

- Advertisement -

Ogni giorno, si verificano 850 nuovi contagi nella fascia d’età 0-19 anni.

Nonostante rappresentino solo il 7% di tutte le persone che convivono con l’HIV, i bambini e gli adolescenti rappresentano il 17% – ovvero 110.000 – di tutte le morti legate all’AIDS e il 21% – ovvero 310.000 – dei nuovi contagi da HIV nel 2021.

Le ragazze hanno un tasso di nuovi contagi da HIV tre volte superiore rispetto ai loro coetanei maschi. A livello globale, circa tre quarti (77%) dei nuovi contagi tra gli adolescenti avvengono tra le ragazze.

AgenPress. Secondo il nuovo rapporto dell’UNICEF, “Addressing inequities in the global response. Children, adolescents and AIDS in 2022”, lanciato in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS (domani, 1/12), ogni giorno 301 bambini e adolescenti (0-19 anni) muoiono per cause legate all’AIDS e, ogni giorno, si verificano 850 nuovi contagi nella stessa fascia d’età.

Nonostante rappresentino solo il 7% di tutte le persone che convivono con l’HIV, i bambini e gli adolescenti rappresentano il 17% – ovvero 110.000 – di tutte le morti legate all’AIDS e il 21% – ovvero 310.000 – dei nuovi contagi da HIV nel 2021. La maggior parte dei decessi per AIDS tra i bambini si è verificata nell’Africa orientale e meridionale (47% del totale) e nell’Africa occidentale e centrale (39% del totale). Nell’Africa subsahariana, l’HIV rimane una delle principali cause di morte tra gli adolescenti, soprattutto a causa del ritardo nell’identificazione e nel trattamento degli adolescenti (compresi quelli contagiati per trasmissione verticale).

Secondo le stime globali del 2021, solo 878.000 degli 1,68 milioni di bambini sotto i 15 anni con HIV in tutto il mondo hanno ricevuto terapie antiretrovirali, il che significa una copertura del 52%. Inoltre, solo il 59% dei bambini (di età compresa tra 0 e 14 anni) che convivono con l’HIV conosce il proprio stato, e, tra quelli in terapia, uno su cinque non è viralmente soppresso.

Questi dati sottolineano quanto i bambini siano svantaggiati all’interno della comunità delle persone colpite dall’HIV. Sebbene anche le stime globali comparabili per gli adulti di 15 anni e più siano inferiori agli obiettivi, la copertura delle terapie antiretrovirali fra gli adulti è sostanzialmente migliore: l’86% degli adulti che convivono con l’HIV conosce il proprio stato, il 76% è in trattamento con terapie antiretrovirali e, tra quelli in trattamento, il 92% è viralmente soppresso.

Sono dei risultati sconvolgenti, mentre il mondo entra nel quinto decennio dell’epidemia e sono passati più di 25 anni da quando sono state rese disponibili le terapie antiretrovirali salvavita.

Per la maggior parte, le tre disuguaglianze legate alla geografia, al genere e alla povertà esercitano il maggiore impatto sui bambini e gli adolescenti colpiti dall’HIV. Il luogo di nascita, il sesso e l’accesso alle risorse sono fattori determinanti per la vulnerabilità del bambino all’HIV, per la salute e la sicurezza generale, per l’accesso all’istruzione e per la probabilità di rimanere in povertà.

Le ragazze hanno un tasso di nuovi contagi da HIV tre volte superiore rispetto ai loro coetanei maschi. A livello globale, circa tre quarti (77%) dei nuovi contagi tra gli adolescenti avvengono tra le ragazze.

Ma forse le maggiori disparità rimangono tra le regioni. Come per gli adulti, i bambini e gli adolescenti sono più vulnerabili all’HIV nell’Africa sub-sahariana, che nel 2021 ospitava sei su sette (86%) di tutti i bambini e gli adolescenti di età compresa tra 0 e 19 anni colpiti da HIV. Di questi, tre quarti vivono nella sola Africa orientale e meridionale.

Per quanto drammatici, questi dati rappresentano un progresso rispetto alla situazione del 2010, quando si stimavano 320.000 nuovi contagi fra i bambini di età compresa tra 0 e 14 anni e 240.000 decessi per cause correlate all’HIV in questa fascia di età. I nuovi contagi da HIV tra i bambini più piccoli (0-14 anni) sono diminuiti del 52% dal 2010 al 2021, e anche i nuovi contagi tra gli adolescenti (15-19 anni) sono diminuiti del 40%. Allo stesso modo, la copertura della terapia antiretrovirale a vita tra le donne in stato di gravidanza colpite dall’HIV è aumentata dal 46% all’81% in un solo decennio.

L’aumento dell’insicurezza alimentare, la guerra in Ucraina, l’inflazione globale e il crescente numero di crisi umanitarie e disastri naturali hanno avuto un impatto sull’HIV, ostacolando gli sforzi per raggiungere i bambini e le loro famiglie con i servizi fondamentali di test, prevenzione e trattamento dell’HIV. Il rischio di trasmissione verticale (di madre in figlio) aumenta quando le donne in gravidanza e in allattamento non possono essere sottoposte al test per l’HIV e iniziare la terapia antiretrovirale a causa della mancanza di un’assistenza prenatale accessibile e di alta qualità.

I progressi nella prevenzione e nelle cure dell’HIV per bambini, adolescenti e donne in gravidanza si sono quasi arrestati negli ultimi tre anni, con molte regioni che non hanno ancora raggiunto la copertura dei servizi pre-COVID-19.

Nei quattro decenni trascorsi dall’inizio dell’epidemia di HIV, sono stati evitati milioni di contagi e di decessi grazie a programmi dedicati per offrire la terapia antiretrovirale alle donne in gravidanza e in allattamento, ai bambini e agli adolescenti che convivono con l’HIV. Tuttavia, gli obiettivi del 2020 non sono stati raggiunti e quelli definiti nella dichiarazione politica di alto livello del 2021 della 76ª Assemblea generale delle Nazioni Unite sembrano molto lontani dalla nostra portata.