Giornata dei marines ucraini. Zelensky visita le truppe in prima linea. “Dimostrano di essere una forza potente”

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato le truppe di fanteria navale in prima linea per celebrare la Giornata dei marines ucraini.

Il canale Telegram di Zelensky lo ha riportato il 23 maggio.

“Preparati per le operazioni a terra, in mare e in aria, i marines ucraini svolgono con successo compiti complessi. Sono motivati, forti e coraggiosi. Il nemico sente il potere dei nostri guerrieri. Grazie per aver difeso la nostra patria!”

La Giornata dei marines ucraini è stata commemorata in Ucraina come vacanza professionale dal 2014, con la data del 23 maggio fissata nel 2018.

“I nostri difensori. Area in prima linea nella linea di difesa Vuhledar – Maryinka. Oggi sono qui per congratularmi con i nostri guerrieri nel Giorno della Marina delle Forze Navali Militari delle Forze Armate dell’Ucraina. Gloria a tutti coloro che difendono l’Ucraina!”

“Ogni giorno i marines dimostrano di essere una forza potente” e “abbiamo bisogno di più di quel potere. Pertanto, a partire da oggi, stiamo aumentando in modo significativo il potenziale dei marines e creando un Corpo dei Marines”, ha affermato, aggiungendo che si formeranno nuove brigate con attrezzature e armi moderne.