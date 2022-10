Geologi: categoria pronta a collaborare con Meloni. Grazie a Draghi per attenzione dedicata ai nostri temi

Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Arcangelo Francesco Violo esprime apprezzamento per le parole che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dedicato all’ambiente e alle rinnovabili nel suo discorso di insediamento alla Camera: “Totale sintonia di intenti, siamo pronti a dare il nostro contributo”

AgenPress. Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Arcangelo Francesco Violo esprime l’apprezzamento dei geologi per le parole che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto dedicare all’ambiente durante il suo odierno discorso alla Camera dei Deputati, in occasione della fiducia.

“Abbiamo ascoltato con grande interesse le parole che la Presidente Meloni ha riservato all’importanza del territorio. Non solamente quelle dedicate all’attenzione dei giovani “a cui sta a cuore la difesa dell’ambiente naturale di cui ci faremo carico”, ma in particolar modo a quelle espresse sull’importanza di valorizzare le fonti energetiche indicando come una priorità la ”diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la produzione nazionale”.

Inoltre, come da sempre il Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG) propone, parlando della crisi energetica, la stessa Presidente Meloni ha espressamente evidenziato come la nostra Nazione sia “il paradiso delle rinnovabili, con il suo sole, il vento, il calore della terra, le maree, i fiumi”.

Dunque, con spirito di collaborazione, il CNG rivolge i più calorosi auguri di buon lavoro al nuovo Governo ed in particolare alla Presidente Meloni stessa, nella certezza che “saprà interpretare al meglio lo spirito di risolutezza che occorre in questa fase storica, in cui le complessità si raccolgono in sfide inedite per la nostra Nazione”.

“Noi geologi – prosegue Violo – auspichiamo che i numerosi e delicati obiettivi fissati nel corso degli ultimi anni dai Governi che si sono sin qui succeduti possano trovare sbocco e compimento nel lavoro del nuovo Esecutivo, al quale – come organismo nazionale di rappresentanza istituzionale della categoria professionale – offriamo sin da ora la nostra disponibilità al confronto ed il massimo sostegno sulle materie di nostra competenza.”