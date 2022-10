GB. Truss: “dovevo preparare meglio il terreno per taglio tasse. Stiamo affrontando “un periodo turbolento e tempestoso”

AgenPress – Il primo ministro britannico Liz Truss ha detto domenica che avrebbe potuto fare un lavoro migliore per “preparare il terreno” per il suo pacchetto di tagli fiscali non finanziati, ma ha insistito sul fatto che avrebbe portato avanti un piano economico che ha causato turbolenze sui mercati finanziari e indebolito le finanze pubbliche del paese.

Truss ha riconosciuto che il Regno Unito sta affrontando “un periodo molto turbolento e tempestoso”, ma ha affermato che le sue politiche porterebbero a un'”economia ad alta crescita e a basse tasse” a lungo termine.

È improbabile che i commenti calmino il Partito conservatore di Truss, che domenica apre la sua conferenza annuale di quattro giorni nella città di Birmingham, nell’Inghilterra centrale, tra il calo degli ascolti nei sondaggi e il crescente malcontento pubblico.

Truss è entrata in carica meno di un mese fa, promettendo di rimodellare radicalmente l’economia britannica per porre fine ad anni di crescita lenta. Ma l’annuncio del governo del 23 settembre di un pacchetto di incentivi che include 45 miliardi di sterline (50 miliardi di dollari) di tagli alle tasse, da pagare con i prestiti del governo, ha fatto precipitare la sterlina a un minimo storico rispetto al dollaro.

La Banca d’Inghilterra è stata costretta a intervenire per sostenere il mercato obbligazionario e i timori che la banca aumenterà presto i tassi di interesse ha indotto i prestatori di mutui a ritirare le loro offerte più economiche, causando turbolenze per gli acquirenti di case.

“Ho imparato da questo. Farò in modo che in futuro faremo un lavoro migliore”.

Truss ha continuato a insistere sul fatto che i problemi economici della Gran Bretagna fossero parte di un aumento globale dell’inflazione e dei prezzi dell’energia stimolato dall’invasione russa dell’Ucraina .

Nel tentativo di calmare le turbolenze del mercato, Truss e il suo ministro delle finanze, Kwasi Kwarteng, hanno affermato che definiranno un piano fiscale a medio termine il 23 novembre, insieme a una previsione economica dell’Ufficio indipendente per la responsabilità di bilancio.