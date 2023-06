Francia. Ad Annecy un uomo accoltella 4 bambini, di cui tre in gravi condizioni. Feriti anche due adulti. Arrestato l’aggressore

AgenPress – Un uomo ha accoltellato diversi bambini e almeno un adulto, lasciando alcuni con ferite mortali ad Annecy, prima di essere arrestato.

Il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, ha confermato con un tweet l’avvenuto arresto “grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine”.

“Diverse persone, compresi bambini, sono state ferite da un individuo armato di coltello in una piazza di Annecy”, ha twittato.

Sono in pericolo di vita tre dei sei bambini di circa tre anni accoltellati .

Un funzionario del ministero dell’Interno, parlando in condizione di anonimato perché non autorizzato a parlare dell’evolversi della situazione, ha detto che quattro bambini e due adulti sono rimasti feriti. Il funzionario ha avvertito che il numero dei feriti potrebbe evolversi perché i dettagli completi non erano ancora chiari. Il funzionario ha detto di non avere dettagli sulla gravità delle ferite.

La polizia nazionale ha anche detto che quattro bambini erano tra i feriti e che due di loro hanno riportato ferite mortali. Gli altri due bambini sono rimasti leggermente feriti, ha detto la polizia.

La polizia ha detto che anche un adulto ha riportato ferite mortali. La polizia ha anche avvertito che il conteggio degli infortuni si stava evolvendo.

Un parlamentare locale, Antoine Armand, ha twittato che i bambini sono stati attaccati in un parco giochi. Ha definito l’attacco “abominevole”.

A Parigi, i legislatori hanno interrotto un dibattito per mantenere un momento di silenzio per le vittime.