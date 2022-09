Elezioni. Bellanova: “Impegnati perchè Draghi possa proseguire il suo lavoro”

AgenPress. “La verità è che mentre commentiamo l’escalation di Putin e parliamo di una crisi internazionale che rischia di essere arrivata al punto di non ritorno, siamo in una campagna elettorale anomala voluta da chi ha mandato a casa la persona più autorevole a livello internazionale su cui il nostro Paese potesse contare, e che sui tavoli non solo europei ha garantito in questi 18 mesi per l’Italia, restituendo al nostro Paese credibilità.

Lo dico con molta chiarezza: io non ho mai parlato di governo dei migliori e francamente nutro più di qualche perplessità sull’operato di alcuni ministri ma non ho mai avuto dubbi invece sull’operato e sulla straordinaria competenza, adeguatezza e qualità di Mario Draghi.

E dunque mi auguro che dalle urne emergano le condizioni necessarie e sufficienti perché il presidente Draghi possa proseguire il suo lavoro peraltro già ampiamente avviato”.

Così la presidente di Italia Viva Teresa Bellanova, Viceministra delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, stamane in dialogo con Myrta Merlino a L’aria che tira.

“Di fronte a una situazione difficile per il Paese”, ha proseguito Bellanova, candidata al plurinominale Senato con la Lista Calenda-Renzi in Puglia come capolista e in Sicilia Collegio 01, “e non c’è alcun dubbio che i prossimi mesi saranno molto complicati sul piano interno e a livello internazionale, credo che Draghi, con spirito di sacrificio, non si tirerebbe indietro”.