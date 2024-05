Sfarzo e propaganda nel discorso di Putin. “L’ Occidente distorce la storia. Faremo di tutto per impedire un conflitto globale”

AgenPress – Vladimir Putin ha tenuto un discorso di sfida criticando l’Ucraina e i suoi alleati occidentali per i loro presunti tentativi di “distorcere” la storia e alimentare i conflitti regionali mentre partecipava a una parata militare sulla Piazza Rossa per celebrare il Giorno della Vittoria.

“Oggi vediamo come stanno cercando di distorcere la verità sulla Seconda Guerra Mondiale. Interferisce con coloro che sono abituati a costruire la loro politica essenzialmente coloniale basata sull’ipocrisia e sulle bugie”, ha detto Putin agli ospiti e ai militari riuniti.

“Il revanscismo, l’abuso della storia e il tentativo di giustificare gli attuali seguaci nazisti fanno parte di una politica generale delle élite occidentali volta ad alimentare nuovi conflitti regionali”, ha detto, riferendosi alle autorità di Kiev, che i funzionari russi, incluso Putin, accusano regolarmente di avere idee neonaziste.

Putin era affiancato da veterani della Seconda Guerra Mondiale, tra cui un colonnello e un cecchino, e ha tenuto un discorso in cui esprimeva sostegno ai militari russi in Ucraina. Ha anche accusato l’Occidente di cercare di “distorcere la verità sulla Seconda Guerra Mondiale” in quanto ciò “impedirebbe loro di portare avanti le loro politiche coloniali”.

Putin ha anche detto alla folla che durante i primi anni della Seconda Guerra Mondiale l’URSS aveva “combattuto il nazismo da sola, mentre tutta l’Europa lavorava per Hitler”. Non menzionò il patto Ribbentrop-Molotov, la cui violazione alla fine costrinse l’Unione Sovietica ad entrare in guerra nel 1941.

Il Cremlino ha tradizionalmente utilizzato il Giorno della Vittoria per eventi roboanti che promuovono l’unità patriottica e mettono in mostra la potenza militare del Paese.

Ma in alcune parti della Russia, comprese le regioni occidentali di Kursk e Pskov, le parate per celebrare il 79° anniversario della vittoria dell’Unione Sovietica sul nazismo sono state cancellate a causa di problemi di sicurezza nel contesto della guerra nella vicina Ucraina.

A Mosca, il ministero della Difesa russo ha dichiarato che circa 9.000 militari e 61 equipaggiamenti militari , tra cui il sistema missilistico balistico intercontinentale Yars e il sistema missilistico terra-aria S-400, hanno preso parte alla parata militare sulla Piazza Rossa.

A differenza dei festeggiamenti ridotti dell’anno scorso, la parata nella capitale russa è stata caratterizzata dal tradizionale passaggio in volo dei jet dell’aeronautica militare, che hanno dipinto il cielo con i colori della bandiera russa.

Putin è stato raggiunto sulla Piazza Rossa da sei leader delle ex repubbliche sovietiche: il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev, il presidente del Kirghizistan Sadyr Japarov, il presidente tagico Emomali Rahmon, il leader uzbeko Shavkat Mirziyoyev e il presidente turkmeno Serdar Berdimuhamedow.

Erano presenti anche i leader di Cuba, Laos e Guinea-Bissau.

Con un affronto di alto profilo, il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha saltato l’evento nel bel mezzo di un battibecco tra Mosca, anche se mercoledì sera si trovava nella capitale russa per un vertice regionale.

Di fronte ai veterani militari, Putin ha tenuto un discorso che, proprio come quello tenuto l’anno scorso all’evento della Piazza Rossa, ha confuso l’attuale guerra in Ucraina con la vittoria dell’Unione Sovietica sul nazismo nel 1945.

“Celebriamo il Giorno della Vittoria sullo sfondo dell’operazione militare speciale”, ha detto Putin, usando il termine preferito dal Cremlino per l’invasione su vasta scala dell’Ucraina.

“Chiniamo il capo alla memoria dei civili uccisi nei barbari bombardamenti e negli atti terroristici dei neonazisti e ai nostri fratelli d’armi che sono morti nella giusta lotta contro il neonazismo”.

Il discorso del Giorno della Vittoria arriva mentre le forze d’invasione russe continuano a ottenere guadagni territoriali incrementali nell’Ucraina orientale, rivendicando diversi villaggi ucraini solo nella scorsa settimana.

“La Russia farà di tutto per evitare uno scontro globale, ma allo stesso tempo non permetteremo a nessuno di minacciarci. Le nostre forze strategiche sono sempre in allerta”, ha detto Putin.

All’inizio di questa settimana, Putin ha ordinato all’esercito russo di tenere esercitazioni sulle armi nucleari in risposta a quelle che Mosca chiama “provocazioni” occidentali.

Il presidente russo ha concluso il discorso di giovedì facendo eco ai precedenti appelli all’unità nazionale in mezzo alla guerra in corso contro l’Ucraina e all’isolamento dall’Occidente.

“Il Giorno della Vittoria unisce tutte le generazioni. Stiamo andando avanti sulla base delle nostre antiche tradizioni e siamo fiduciosi che insieme garantiremo un futuro libero e sicuro per la Russia, il nostro popolo unito”.