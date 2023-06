Distruzione Diga, Paniccia (Acse): “Spero non sia l’inizio della seconda guerra di Putin”

- Advertisement -

AgenPress. “Se è stata Mosca a far esplodere la diga, significa che è iniziata un’altra guerra. Mi riferisco a un conflitto che non si combatte lungo il fronte, troppo esteso da difendere, ma ibrido, di deterrenza. I bersagli sono i granai, l’acqua e perché no anche l’energia. Se Kiev supera la linea rossa è a rischio l’Europa e perché no il pianeta”.

A dirlo Arduino Paniccia, analista di strategia militare e di geopolitica, nonché fondatore e presidente della Scuola di Guerra Economica e Competizione Internazionale di Venezia Asce.

Il noto scrittore e opinionista, però, non esclude neanche l’ipotesi dei sabotatori ribelli: “Non potendo operare direttamente sul territorio della federazione, intendono indebolire il Cremlino dal punto di vista mediatico”.