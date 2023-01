Dalla Premier alla Ligue 1: le favorite dei grandi campionati d’Europa

- Advertisement -

AgenPress. Terminato lo stop imposto dai Mondiali in Qatar per tutti i principali campionati europei, i vari club di tutta Europa sono pronti a ricominciare i loro campionati. In alcuni casi la ripresa è avvenuta poco dopo Natale (come per la Premier League), in altri casi la prima giornata dopo la sosta sarà il 4 gennaio (come per la Serie A). Il calendario sarà fitto di impegni per tutte le compagini, ancora di più per quelle che sono ancora impegnate nelle coppe europee.

Per quanto riguarda il campionato d’oltremanica, ormai considerato il numero uno in Europa in quanto a popolarità, la lotta è serrata e la corsa al titolo sembra ridotta a due squadre. Le quote sulla Premier League inglese , infatti, attribuiscono grandi chance di vittoria al Manchester City e subito dietro si trova l’Arsenal (nonostante, al momento, siano i Gunners ad occupare la prima posizione in campionato). Decisamente più arretrate invece compagini come Liverpool e Newcastle United, con quotazioni che arrivano alla doppia cifra. Ancora inferiori le chance di trionfo del Manchester United, che sembra aver superato indenne la bufera Cristiano Ronaldo, protagonista di una rescissione del contratto poco prima dell’avvio dei Mondiali in Qatar.

Anche per la Liga spagnola la corsa al titolo stagionale sembra essere un testa a testa: tornano a contendersi il trofeo il Barcellona ed il Real Madrid. L’Atletico Madrid, contrariamente agli anni passati, sembra essere tagliato fuori dalla lotta per il vertice e la squadra di Simeone non ha brillato nemmeno in Champions League, dopo essere uscita dalla fase a gironi.

Per quanto riguarda il campionato tedesco invece, il Bayern Monaco sembra essere già indirizzato sui binari del trionfo e le quote a disposizione non lasciano spazio a molti dubbi. Matematicamente il titolo non è ancora stato raggiunto e una speranza per le altre compagini c’è, ma decisamente molto risicata: l’unica squadra che potrebbe lontanamente impensierire i bavaresi è il Lipsia, ma Muller e compagni sono considerati molto vicini ad un nuovo successo in terra tedesca. Praticamente lo stesso discorso può essere fatto per il campionato francese, dove il Paris Saint-Germain è in pole per bissare la vittoria dello scorso anno e continuare il suo dominio in territorio nazionale, in attesa dell’agognato successo in Europa. Le due compagini che potrebbero mettere i bastoni tra le ruote a Messi e compagni potrebbero essere l’Olympique Marsiglia e il Lens; tuttavia, la superiorità evidente della rosa dei parigini nei confronti di tutte le altre compagini di Ligue 1 rende molto più agevole la corsa al titolo della formazione guidata da Christophe Galtier.

Il campionato che, secondo le quote, si dimostra essere ancora aperto sembra essere la Serie A: il Napoli, pur trovandosi con un ampio vantaggio rispetto alle inseguitrici, è ancora lontano dal chiudere la pratica scudetto e le pretendenti al titolo non mancano. Inter e Milan hanno la possibilità di dire la loro fino al termine del campionato, lo stesso la Juventus, decisa a puntare fortemente sullo titolo italiano dopo la bruciante eliminazione nella fase a gironi di Champions League.