Crollo natalità. Elon Musk, l’Italia sta scomparendo. Crollo popolazione è la maggiore minaccia alla civilizzazione

- Advertisement -

AgenPress – “L’Italia sta scomparendo”: lo scrive Elon Musk rispondendo su Twitter a un messaggio di un utente che aveva ricordato il calo di nascite in Italia evidenziato oggi dai dati Istat. Già lo scorso anno, rispondendo sempre alo stesso utente, il miliardario aveva spiegato in un altro tweet come “il collasso della popolazione è la maggiore minaccia alla civilizzazione”.

A lui aveva poi risposto la leader di FdI Giorgia Meloni, che aveva spiegato che “continuando così avremo una società senza figli, che crollerà, ma è positivo che una persona visibile come Elon Musk ne parli”.

Per la prima volta dall’unità d’Italia, negli ultimi 160 anni, i nuovi nati nel 2022 in Italia sono scesi sotto i 400.000, per l’esattezza 393mila. Un trend sempre in discesa ormai da 15 anni: dal 2008, ultimo anno in cui in Italia si è registrato un aumento delle nascite, il calo è di circa 184mila nati, di cui circa 27mila concentrate dal 2019 in avanti. Questa diminuzione è dovuta solo in parte alla spontanea o indotta rinuncia ad avere figli da parte delle coppie. In realtà, tra le cause pesano molto tanto il calo dimensionale quanto il progressivo invecchiamento della popolazione femminile nelle età convenzionalmente considerate riproduttive (dai 15 ai 49 anni).