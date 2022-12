Bonfrisco: Iran fuori da commissione Onu su donne miglior notizia possibile

- Advertisement -

AgenPress. “L’Iran fuori dalla Commissione Onu sulla condizione delle Donne è il più bel regalo di Natale che potevamo fare alle donne e ragazze iraniane che lottano contro il regime per la loro libertà.

La proposta era stata avanzata dagli Stati Uniti e da me al Parlamento Europeo in una lettera trasversale tra gli europarlamentari indirizzata all’Alto Rappresentante Josep Borrell e all’ambasciatore Olof Skoog capo della Delegazione Ue presso le Nazioni Unite a New York, sia durante il dibattito della seduta plenaria di novembre. E’ pertanto un’iniziativa dovuta e necessaria, nel rispetto di tutte le donne e le ragazze a cui vengono sistematicamente e impunemente negati i diritti e la libertà. Le atrocità commesse dal regime iraniano sono palesemente contrarie ai diritti umani delle donne e delle ragazze ed al mandato delle Commissione sulla condizione delle donne presso le Nazioni Uniti. L’Unione europea e suoi Stati membri aderiscano all’iniziativa degli Stati Uniti”.

Così Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega, componente della commissione per gli Affari Esteri, sottocommissione per la Sicurezza e la Difesa e delegazione per le relazioni con l’Assemblea parlamentare della NATO.