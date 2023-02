Biden a Kiev. Abbiamo costruito un’alleanza in tutto il mondo contro Putin. L’Ucraina non è debole, è forte

- Advertisement -

AgenPress – “Un anno dopo, Kiev e l’Ucraina stanno in piedi. La democrazia resiste”: lo ha detto il presidente Usa Joe Biden incontrando Zelensky al palazzo presidenziale di Kiev. ricordando che “50 Paesi hanno aiutato l’Ucraina”.

Biden ha annunciato mezzo miliardo di dollari di assistenza aggiuntiva all’Ucraina durante una visita a sorpresa in Ucraina. Biden, in osservazioni congiunte insieme al presidente ucraino Zelensky, ha affermato che il pacchetto includerà più equipaggiamento militare, comprese munizioni di artiglieria, più javelin e obici. Zelensky ha detto che lui e Biden hanno parlato di “armi a lungo raggio e delle armi che potrebbero ancora essere fornite all’Ucraina anche se prima non erano state fornite”.

Biden ha dichiarato inoltre che questa settimana gli Stati Uniti annunceranno ulteriori sanzioni contro la Russia. Oggi a Kiev, “annuncerò un’altra consegna di attrezzature critiche, tra cui munizioni di artiglieria, sistemi anti-corazza e radar di sorveglianza aerea per aiutare a proteggere il popolo ucraino dai bombardamenti aerei. E condividerò che più avanti questa settimana annunceremo ulteriori sanzioni contro le élite e le aziende che stanno cercando di eludere o riempire di nuovo la macchina da guerra russa”, ha affermato in una nota rilasciata dalla Casa Bianca.

“Putin ha lanciato la sua invasione quasi un anno fa, pensava che l’Ucraina fosse debole e che l’Occidente fosse diviso. Pensava di poter avere le meglio su di noi. Ma si sbagliava di grosso”.

“Mentre il mondo si prepara a celebrare il primo anniversario della brutale invasione dell’Ucraina da parte della Russia, oggi sono a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e riaffermare il nostro fermo e instancabile impegno per la democrazia, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”.

“Come alleati e partner continueremo a sostenere la vostra causa, siamo sempre pronti a parlare con voi di quello di cui avete bisogno, siamo dalla vostra parte, e sono qui per sostenere non solo le istituzioni ma anche i comuni cittadini. Avete dimostrato di essere eroici e tutto il mondo lo ha visto”.

“Abbiamo costruito un’alleanza in tutto il mondo, circa 50 Paesi hanno aiutato l’Ucraina a difendersi, abbiamo unito le democrazie del mondo”.