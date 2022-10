Afghanistan. I residenti della provincia di Uruzgan chiedono ai talebani la riapertura delle scuole femminili

AgenPress – I residenti della provincia meridionale di Uruzgan hanno esortato l’Emirato islamico a riaprire le scuole per le studentesse delle classi 6-12.

Le studentesse al di sopra del sesto anno hanno espresso preoccupazione e hanno affermato che stanno affrontando un futuro incerto.

“Nell’Islam, le donne hanno il diritto di essere educate, di andare a lavorare e di avere delle responsabilità”, ha detto Nafisa, una studentessa del 12° anno.

“Quando una donna studia, non solo aiuta se stessa, ma può essere utile nella famiglia e nella società”, ha detto Madina.

I funzionari provinciali hanno detto di essere in attesa della decisione della dirigenza dell’Emirato islamico in merito alla riapertura delle scuole femminili.

“Le scuole vengono aperte fino al sesto anno. Siamo in attesa della decisione dei dirigenti dell’Emirato islamico in merito alle scuole femminili superiori al grado”, ha affermato Khairuddin Haqnuma, capo del dipartimento provinciale dell’istruzione.

Ciò arriva quando alcuni religiosi islamici e residenti di Uruzgan hanno anche esortato l’Emirato islamico a riaprire le scuole per le ragazze oltre il sesto anno.

“Ho visto un dentista lavorare sui denti di una donna. Né il Corano, né la Shariah lo consentono. Le donne dovrebbero essere educate per diventare dottori e insegnanti”, ha affermato Qahir Taqat, un religioso islamico.

“Quando le donne non sono istruite, non abbiamo dottoresse, abbiamo pazienti a casa e non possiamo portare a casa i dottori maschi, quindi lascia che le ragazze imparino”, ha detto Sediqullah, residente a Uruzgan.

Sono trascorsi più di 400 giorni da quando le scuole per studentesse delle classi 6-12 sono state chiuse.

Tuttavia, l’Emirato islamico ha affermato che stanno lavorando a un piano per facilitare la riapertura delle scuole per le studentesse sopra il sesto anno, ma non ci sono informazioni precise su quando il piano sarà finalizzato.