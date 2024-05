Stoltenberg chiede agli alleati di eliminare le restrizioni all’Ucraina di utilizzare armi occidentali per colpire obiettivi in ​​Russia

AgenPress – Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg è stato l’ultimo leader occidentale di alto profilo a chiedere la fine del divieto dell’Ucraina all’uso di armi fornite dall’Occidente per colpire obiettivi in ​​Russia in un’intervista all’Economist.

Il parlamentare tedesco Anton Hofreiter ha fatto eco a questo sentimento il giorno successivo in un’intervista allo Spiegel.

I funzionari statunitensi hanno ripetutamente affermato di non sostenere né incoraggiare gli attacchi di Kiev con armi americane all’interno della Russia.

La situazione sembra tuttavia cambiare tra le argomentazioni secondo cui il divieto di Washington impedirebbe all’Ucraina di attaccare le forze russe mentre si stavano radunando prima di attraversare il confine con l’Oblast di Kharkiv nella rinnovata offensiva russa iniziata all’inizio di maggio.

“Penso che sia giunto il momento per gli alleati di considerare se dovrebbero eliminare alcune delle restrizioni imposte sull’uso delle armi che hanno donato all’Ucraina perché, soprattutto ora che molti combattimenti sono in corso a Kharkiv, vicino al confine”, ha detto Stoltenberg. “Negare all’Ucraina la possibilità di usare queste armi contro obiettivi militari legittimi sul territorio russo rende molto difficile per loro difendersi”.

Hofreiter ha affermato che l’eliminazione delle restrizioni sarebbe conforme al diritto internazionale , che “consente a uno (stato sotto attacco) di attaccare obiettivi militari nel paese dell’aggressore”.

Anche importanti legislatori statunitensi, come il presidente della Camera Mike Johnson e il deputato Michael McCaul , presidente della commissione per gli affari esteri della Camera, hanno criticato l’attuale politica statunitense negli ultimi giorni, sostenendo che la microgestione dello sforzo bellico dell’Ucraina ha ostacolato la sua capacità di difendersi efficacemente.

McCaul ha affermato che c’è sostegno per porre fine a questa politica al Congresso, ma che sono soprattutto il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e il presidente Joe Biden che si oppongono ancora a qualsiasi cambiamento.

Dopo una “visita che fa riflettere” a Kiev all’inizio di maggio, anche il segretario di Stato americano Antony Blinken avrebbe cercato di porre fine al divieto di Washington .

Stoltenberg si è detto consapevole della possibile possibilità di un’escalation e ha sottolineato che l’obiettivo è “impedire che questa guerra diventi una vera e propria guerra tra Russia e NATO in Europa”.

Per questi motivi, Stoltenberg ha ribadito ancora una volta le dichiarazioni precedenti secondo cui non esiste “l’intenzione di inviare truppe di terra della NATO in Ucraina”.

L’idea di inviare truppe NATO in Ucraina è stata oggetto di accesi dibattiti da quando il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato a febbraio che non avrebbe “escluso” la possibilità di schierare truppe occidentali lì.

Il segretario generale ha affermato che la Russia sta conducendo una guerra di aggressione e che l’Ucraina ha il diritto di difendersi. “E questo include anche colpire obiettivi sul territorio russo”, ha spiegato, sottolineando che alcuni alleati hanno già revocato tali restrizioni ed “è tempo che altri alleati” lo prendano in considerazione.

Stoltenberg ha sottolineato che l’autodifesa è “sancita dalla Carta delle Nazioni Unite”. “È legale, è legittimo e stiamo aiutando l’Ucraina a sostenere questo diritto e ciò dovrebbe includere la capacità di colpire obiettivi anche sul territorio russo”, ha affermato.