Svizzera. Summit pace Ucraina. Il comunicato finale non è stato firmato Arabia Saudita, India, Sud Africa, Tailandia, Indonesia, Messico ed Emirati Arabi Uniti

AgenPress – Le potenze occidentali e i loro alleati, riunitisi in un vertice in Svizzera, hanno denunciato domenica l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, ma non sono riusciti a convincere i principali stati non allineati ad aderire alla loro dichiarazione finale. Il comunicato “riafferma l’integrità territoriale” dell’Ucraina.

Oltre 90 paesi hanno partecipato ai colloqui voluti dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mosca non èstata invitata.

La Svizzera, che ha ospitato il vertice, ha affermato che oltre 90 paesi hanno preso parte ai colloqui e la stragrande maggioranza di loro ha aderito al comunicato, secondo un elenco pubblicato dagli organizzatori svizzeri al termine dei lavori.

La stragrande maggioranza – 80 dei circa 90 paesi partecipanti – ha firmato il comunicato. La dichiarazione ribadiva che “l’integrità territoriale” dell’Ucraina dovrebbe essere rispettata in qualsiasi accordo di pace volto a porre fine alla guerra.

Il documento finale chiedeva inoltre che tutti i prigionieri di guerra fossero rilasciati in uno “scambio completo” e che tutti i bambini ucraini che erano stati “deportati e sfollati illegalmente” fossero restituiti in Ucraina. I gruppi di lavoro del vertice hanno affrontato anche le questioni della sicurezza alimentare globale e della sicurezza nucleare. E i paesi hanno anche chiesto che l’Ucraina abbia il “pieno controllo sovrano” sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia .

Volodymyr Zelensky ha detto che i partecipanti al vertice di pace di questo fine settimana hanno concordato di continuare a lavorare in gruppi speciali in seguito e che una volta pronti i “piani d’azione per la pace”, si aprirà la strada per un secondo vertice.

Domenica il consigliere americano per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha respinto come irragionevole la proposta di pace presentata dal presidente russo Vladimir Putin , affermando che soddisfare le richieste di Mosca renderebbe Kiev ancora più vulnerabile a ulteriori aggressioni. “Non solo l’Ucraina deve rinunciare al territorio che la Russia attualmente occupa, ma deve anche lasciare ulteriore territorio sovrano ucraino”, ha detto Sullivan al vertice di pace.

Il Canada prevede di ospitare un incontro dei ministri degli Esteri nei prossimi mesi per portare avanti i lavori sul costo umano della guerra in Ucraina , ha detto il primo ministro canadese Justin Trudeau.

I Paesi che non compaiono sulla lista sono: Armenia, Brasile (osservatore), Colombia, Vaticano (osservatore), India, Indonesia, Libia, Messico, Arabia Saudita, Sud Africa, Thailandia ed Emirati Arabi Uniti. Nella lista dei firmatari compaiono la Commissione Europea, il Parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa ma non altre organizzazioni internazionali.

La dichiarazione finale del vertice sollecita il completo scambio di prigionieri di guerra e il ritorno dei bambini deportati dalla Russia.

“Qualsiasi utilizzo dell’energia nucleare e degli impianti nucleari deve essere sicuro, protetto, tutelato e rispettoso dell’ambiente. Le centrali e gli impianti nucleari ucraini, inclusa la centrale nucleare di Zaporizhzhia, devono funzionare in modo sicuro e protetto sotto il pieno controllo sovrano dell’Ucraina e in linea con i principi dell’AIEA e sotto la sua supervisione”, si legge nel comunicato finale. “Qualsiasi minaccia o uso di armi nucleari nel contesto della guerra in corso contro l’Ucraina è inammissibile”.

La Russia ha ridicolizzato l’evento da lontano. La decisione della Cina di starne lontana ha quasi assicurato che il vertice non sarebbe riuscito a raggiungere l’obiettivo dell’Ucraina di persuadere i principali paesi del “Sud del mondo” ad unirsi per isolare la Russia.

Il Brasile ha partecipato solo in qualità di “osservatore”. E alla fine, India, Indonesia, Messico, Arabia Saudita e Sud Africa hanno tutti ritirato la loro firma dal comunicato del vertice, anche se alcune questioni controverse sono state omesse nella speranza di ottenere un sostegno più ampio.

Tuttavia, la conferenza ha offerto a Kiev l’opportunità di mostrare il sostegno degli alleati occidentali di cui ha bisogno per continuare a combattere contro un nemico molto più grande.