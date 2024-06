Seminari su Tecniche per la Difesa del Suolo e dall’Inquinamento all’Università della Calabria

AgenPress. Nell’aula Caldora dell’Università della Calabria si terrà la Quarantacinquesima Edizione dell’ICIRBM (Italian Conference on Integrated River Basin Management), dedicata alle tecniche per la difesa del suolo e dall’inquinamento. Questo evento prestigioso riunisce gli studiosi italiani impegnati nella difesa del suolo, nella gestione del dissesto idrogeologico, nell’erosione costiera, nella gestione delle risorse idriche e nel controllo dell’inquinamento delle acque.

Organizzato dal LaMPIT (Laboratorio di Modellistica numerica per la Protezione Idraulica del Territorio), dal Centro Studi Acquedotti e Fognature, dai Dipartimenti di Ingegneria Ambientale e Ingegneria Civile e dall’Associazione Idrotecnica Italiana – Sezione Calabria, l’evento è diretto dai Proff. Giuseppe Frega e Francesco Macchione.

Un’Iniziativa Storica

Dal suo inizio nel 1980, l’ICIRBM ha proseguito ininterrottamente, diventando l’iniziativa più longeva in Italia nell’ambito della difesa del suolo. Le edizioni hanno prodotto volumi a stampa degli Atti, pubblicati dal 1986 dall’editore Bios di Cosenza, fornendo un contributo significativo alla letteratura scientifica e tecnica del settore.

Contributi Scientifici di Alto Livello

Quest’anno, le relazioni presentate coinvolgeranno 197 coautori provenienti da 41 istituzioni pubbliche e private, tra cui 23 università italiane, 6 università straniere, il CNR e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale. I lavori rappresentano attività di ricerca sia di singoli gruppi che di collaborazioni con istituzioni territoriali e reti nazionali, affrontando tematiche del PNRR e specifiche questioni come la vulnerabilità idraulica dei ponti.

Patrocini e Crediti Formativi