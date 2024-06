Svizzera. Zelensky: l’Ucraina non ha mai voluto questa guerra, è stato Putin. Ma il mondo è più forte”

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la presidente svizzera Viola Amherd hanno aperto il primo vertice mondiale sulla pace in Svizzera.

Circa 100 paesi e organizzazioni si sono riuniti nella località di Burgenstock in Svizzera per discutere una possibile via verso la pace e altre questioni chiave legate alla guerra in corso tra la Russia e l’Ucraina.

La Russia non è stata invitata a partecipare in questa fase. “Tutte le parti del mondo, tutti i continenti, le diverse nazioni, grandi e piccole geograficamente, e ogni polo politico del nostro mondo – America Latina, Medio Oriente e Asia, Africa, Europa, Pacifico, Australia, Nord America – sono tutti rappresentato al vertice”, ha detto Zelensky in una conferenza stampa con il suo omologo svizzero.

“I punti di vista, le idee e la leadership di ciascuna nazione sono ugualmente importanti per noi, e qualunque cosa verrà concordata al Summit di oggi farà parte del processo di pacificazione”.

L’Ucraina spera di formulare un nuovo piano di pace congiunto basato sulla formula di pace in 10 punti di Zelensky, ma è aperta a tutte le opinioni di altri paesi, ha detto il capo dell’ufficio presidenziale Andriy Yermak a margine del vertice.

Questo piano potrebbe poi essere presentato alla Russia nel corso di un secondo vertice, ha aggiunto Yermak.

La formula di pace prevede, tra le altre cose, il ritiro totale della Russia dall’Ucraina e il perseguimento dei crimini di guerra.

Si basa su principi vicini a ogni nazione del mondo, motivo per cui “siamo riusciti a riunire 101 paesi e organizzazioni internazionali… per il primo vertice di pace inaugurale”, ha detto Zelenskyj.

“L’Ucraina non ha mai voluto questa guerra… L’unico a volerla è stato (Vladimir) Putin. Ma il mondo è più forte”, ha detto il presidente.

“Qui oggi diamo una possibilità alla diplomazia. Tutti i continenti sono rappresentati e anche se alcuni leader non sono presenti abbiamo già avuto successo nel creare l’idea che una pace giusta possa esistere. Ogni nazione, grande o piccola, qui può proporre le sue idee e quello che sarà deciso sarà parte del processo di pace: stiamo facendo la storia.S periamo che la pace arrivi il prima possibile”.

Zelensky ha ringraziato tutte le nazioni che hanno sostenuto l’Ucraina nella preparazione del vertice, compresi i partecipanti ai quattro incontri dei consulenti a Copenaghen, Jeddah, Malta e Davos in Svizzera.

“Siamo riusciti a riportare in vita l’idea che gli sforzi congiunti possono fermare la guerra e stabilire una pace giusta”, ha detto Zelenskyj.

Amherd ha affermato che il vertice mirerà a preparare il terreno per “colloqui diretti tra le parti in guerra”. Dovrebbe anche affrontare la questione della sicurezza nucleare, della sicurezza alimentare e del rilascio dei prigionieri di guerra e dei civili rapiti, compresi i bambini .

Secondo il database Children of War, dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina, è stato confermato che oltre 19.500 bambini sono stati rapiti dalla Russia, e meno di 400 di loro sono stati riportati a casa .

“Se vogliamo ispirare un processo verso la pace, prima o poi anche la Russia dovrà essere coinvolta”, ha detto Amherd, ed è per questo che i partecipanti al vertice esploreranno come includere Mosca in futuro.

Il presidente svizzero ha osservato che tra i partecipanti figurano paesi influenti di tutto il mondo, tra cui India, Arabia Saudita e Kenya.

La Cina non parteciperà , nonostante sia stata invitata. Il 13 giugno sono emerse notizie secondo cui Pechino stava spingendo il suo piano di pace alternativo.

Il Brasile, la Santa Sede , l’ONU e il Patriarcato ecumenico parteciperanno al vertice non come partecipanti a pieno titolo ma come osservatori.

Gli Stati Uniti saranno rappresentati dal vicepresidente Kamala Harris e dal consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan.

“Il Vertice Globale per la Pace inizia con la registrazione di 100 Stati e organizzazioni internazionali provenienti da tutti i continenti e da tutte le parti del mondo, che rappresentano prospettive diverse ma unite dal rispetto del diritto internazionale e l’uno dall’altro. America Latina, Medio Oriente e Asia, Africa, Europa, Pacifico, Australia, Nord America: tutti presenti. Insieme stiamo facendo il primo passo verso una pace giusta, basata sulla Carta delle Nazioni Unite e sui principi fondamentali del diritto internazionale”, ha scritto Zelensky su X.