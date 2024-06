Svezia e Iran si scambiano prigionieri. Ex funzionario iraniano in cambio di due detenuti svedesi

AgenPress – Svezia e Iran hanno effettuato uno scambio di prigionieri sabato, hanno riferito funzionari. La Svezia ha liberato un ex funzionario iraniano condannato per il suo ruolo in un’esecuzione di massa negli anni ’80, mentre l’Iran ha rilasciato due svedesi detenuti nel paese.

Lo scambio di prigionieri è stato mediato dall’Oman, ha affermato in una nota il ministero degli Esteri del Paese. “Gli sforzi dell’Oman hanno portato le due parti ad accordarsi su un rilascio reciproco, poiché le persone rilasciate sono state trasferite da Teheran e Stoccolma”, si legge.

La Svezia ha liberato l’ex funzionario iraniano Hamid Noury, che era stato condannato per il suo ruolo nell’esecuzione di massa di prigionieri politici in Iran nel 1988. L’agenzia di stampa ufficiale iraniana IRNA ha pubblicato il filmato di Noury ​​che arriva all’aeroporto Mehrabad di Teheran dove è stato accolto dalla sua famiglia in un giorno di festa. tappeto rosso. Nel frattempo, i cittadini svedesi Johan Floderus e Saeed Azizi, che erano stati detenuti in Iran, sono stati liberati e riportati in aereo in Svezia dove sono arrivati ​​sabato sera tardi.

Il primo ministro svedese Ulf Kristersson ha detto che i due sono in buone condizioni date le circostanze e si sono riuniti alle loro famiglie. “L’Iran li ha usati entrambi come pedine in un cinico gioco di negoziati con lo scopo di far rilasciare il cittadino iraniano Hamid Noury ​​dalla prigione in Svezia. È condannato per gravi crimini commessi in Iran negli anni ’80”, ha detto Kristersson in una nota. “Come primo ministro ho una responsabilità particolare per la sicurezza dei cittadini svedesi. Il governo ha quindi lavorato intensamente sulla questione, insieme ai servizi di sicurezza svedesi che hanno negoziato con l’Iran.”

Noury, 63 anni, è stato arrestato in un aeroporto di Stoccolma nel 2019 e successivamente condannato all’ergastolo per crimini di guerra per l’esecuzione di massa e la tortura di prigionieri politici nella prigione di Gohardasht a Karaj, in Iran, nel 1988. Ha negato le accuse. Un portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha descritto Noury ​​come un ostaggio in una dichiarazione ai media locali, affermando che la sua incarcerazione era dovuta a una “decisione illegale del tribunale svedese priva di legittimità”.