Musica e Letteratura a Milano: Vince Tempera e Biagio Maimone, il 20 giugno, protagonisti al Circolo El Salvadanee

Alle ore 18, la presentazione del libro di Biagio Maimone e, alle ore 21, il Concerto di

“Da Fellini a Tarantino” del Maestro Vince Tempera

AgenPress. Due importanti appuntamenti il 20 giugno a Milano, nel Circolo El Salvadanee, organizzati dalla RM Production di Isabella Stasi, che coniugano la cultura letteraria alla cultura musicale in una serata in cui la creatività porrà in evidenza il suo fascino ammaliante e la sua imperitura bellezza.