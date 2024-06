Svizzera. Zelensky incontra il Patriarca Ecumenico Bartolomeo e lo ringrazia per aver aiutato a rimpatriare dalla Russia i bambini ucraini

AgenPress – “Ho incontrato Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo. Grazie per il vostro sostegno umanitario all’Ucraina, soprattutto per quanto riguarda il ritorno dei bambini ucraini e lo scambio di prigionieri. Grazie per le vostre preghiere per la pace e l’aiuto per gli ucraini che hanno sofferto come risultato dell’aggressione russa Questo è molto importante per noi”.

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo l’incontro con il patriarca ecumenico Bartolomeo a margine del vertice globale per la pace e lo ha ringraziato per il suo sostegno al ritorno dei bambini ucraini e allo scambio di prigionieri di guerra.

Su invito della Presidente della Confederazione Svizzera, Viola Amherd, anche il Patriarca ecumenico Bartolomeo ha partecipato infatti alla Conferenza di pace in Ucraina, che inizia oggi a Bürgenstock nel Cantone Nidvaldo e alla quale stanno partecipando circa 100 rappresentanti di Stati e organizzazioni internazionali al massimo livello. E’ quanto fa sapere in una nota diffusa stamattina il Patriarcato. Ad accompagnare il Patriarca Bartolomeo c’è il metropolita Emmanuel di Calcedonia.

La presenza di Bartolomeo ai lavori di Zurigo non è casuale, vista anche la dimensione religiosa del conflitto. Lo scisma tra i due rami dell’ortodossia – quello legato al Patriarcato ecumenico e quello che invece rimane sotto l’ala del Patriarcato di Mosca – si è consumato nel 2018, quando Bartolomeo I riconobbe come autocefala la Chiesa ortodossa d’Ucraina, staccatasi dall’antica Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca e guidata oggi dal metropolita Epifanio.