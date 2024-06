AgenPress – La Russia non invierà alcun messaggio ai partecipanti al vertice svizzero sull’Ucraina e spera che la prossima volta il conflitto verrà discusso in un evento più costruttivo. Lo ha detto alla TASS il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

“Non vogliamo trasmettere loro nulla. Vogliamo riunirci la prossima volta per un evento più mirato e promettente”.

Le autorità svizzere intendono tenere la conferenza sull’Ucraina il 15 e 16 giugno nella località di Burgenstock. Berna ha invitato più di 160 delegazioni, comprese quelle del G7, del G20 e dei BRICS. La Russia non è stata invitata.

Il Ministero degli Esteri russo ha affermato che organizzare questo evento è una “strada che non porta da nessuna parte” e Mosca non vede che l’Occidente vuole avviare negoziati equi. Allo stesso tempo, la Russia ha più volte sottolineato che Mosca non si è mai rifiutata di risolvere il conflitto con Kiev attraverso colloqui di pace.

“Zelensky dovrebbe pensare all’offerta di pace di Putin perché la situazione militare a Kiev è peggiorata. “Il presidente russo Vladimir Putin non rifiuta i negoziati con l’Ucraina, ma il loro esito deve essere approvato dal legittimo governo ucraino. Volodymyr Zelensky non appartiene a questa categoria”.

Zelensky “non è la persona con cui si può registrare un accordo per iscritto perché de jure questa registrazione sarà illegittima”. “Tuttavia, Putin non rifiuta nulla, non rifiuta la possibilità di negoziati, secondo la costituzione del Paese”.