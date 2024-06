Svizzera. Meloni: “la pace non deve essere resa, come vuole Putin. L’Italia c’è, non volterà le spalle all’Ucraina”

AgenPress – “La pace non significa resa, come Putin sembra suggerire. Confondere la pace con la soggiogazione sarebbe un pericolo precedente per tutti”. Lo ha detto Giorgia Meloni intervenendo alla plenaria del vertice di pace in Svizzera.

“L’Italia ha sempre fatto la sua parte e non ha intenzione di voltare le spalle ma dobbiamo unire tutti i nostri possibili sforzi per aiutare l’Ucraina a guardare al futuro ed è quello che abbiamo fato al G7 sotto la presidenza italiana. Possiamo costruire molto dopo la discussione di oggi”, ha aggiunto sottolineando che “la conferenza di oggi presenta delle iniziative di sostegno che smontano certe narrazioni o propaganda: nessuno può mettere in dubbio i tre temi d’interesse globali discussi oggi, come la sicurezza nucleare e alimentare o la dimensione umana, in particolare la restituzione dei bambini all’Ucraina”.