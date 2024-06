Ucraina. Le dichiarazioni manipolative di Putin mostrano la paura della Russia nei confronti della vera pace

AgenPress – “Putin ha rilasciato l’ennesima serie di dichiarazioni manipolative volte a fuorviare la comunità internazionale, minando gli sforzi diplomatici per raggiungere una pace giusta e mandando in frantumi l’unità della maggioranza mondiale attorno agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite”.

E’ quanto afferma il Ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina.

“È assurdo che Putin, che ha pianificato, preparato ed eseguito, insieme ai suoi complici, la più grande aggressione armata in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale, si presenti come un pacificatore e proponga opzioni per porre fine alla guerra da lui iniziata che indebolisce i fondamenti dell’ordinamento giuridico internazionale e della Carta delle Nazioni Unite.

Tutti gli ultimatum di Putin sono stati espressi da Mosca molte volte in passato, e non c’è nulla di nuovo in queste ultime dichiarazioni. Allo stesso tempo, la tempistica del loro annuncio è indicativa. Lanciando tali segnali nello spazio informativo alla vigilia del vertice inaugurale della pace globale in Svizzera, Putin persegue un solo obiettivo: impedire ai leader e ai paesi di partecipare a questo vertice. Il fatto che le dichiarazioni di Putin siano apparse proprio un giorno prima del vertice dimostra che la Russia ha paura della vera pace.

Siamo convinti che tutti i paesi amanti della pace che rispettano la Carta delle Nazioni Unite e cercano sinceramente di ripristinare la pace in Ucraina sono ben consapevoli dei veri motivi dietro le dichiarazioni della Russia e non si lasceranno ingannare. Putin non cerca la pace, cerca di dividere il mondo. È ben consapevole che la potente voce del mondo che si sentirà al Summit Globale per la Pace in Svizzera sarà il primo passo concreto verso una pace giusta. I piani della Russia non sono la pace, ma la continuazione della guerra, l’occupazione dell’Ucraina, la distruzione del popolo ucraino e un’ulteriore aggressione in Europa.

L’Ucraina non ha mai voluto questa guerra e, come nessun altro paese al mondo, vuole che finisca. Tuttavia, gli sforzi di un paese non sono sufficienti per costringere la Russia a fermare la sua aggressione. Abbiamo bisogno di una coalizione internazionale potente ed efficace di stati che condividano i principi di una pace giusta basata sulla Formula della Pace e sulla Carta delle Nazioni Unite, alla quale rispetta pienamente. La partecipazione del maggior numero possibile di paesi e organizzazioni internazionali al vertice inaugurale della pace globale è fondamentale per costringere la Russia ad abbandonare gli ultimatum e passare a negoziati in buona fede per porre fine alla guerra, piuttosto che a dichiarazioni di propaganda mascherate da orribili attacchi missilistici contro l’Ucraina”.