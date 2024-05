AgenPress – L’8 maggio l’Ucraina celebra il “Giorno della memoria e della vittoria sul nazismo nella seconda guerra mondiale”, per la prima volta da quando la data della festività è stata ufficialmente cambiata nel 2023.

“Ti entrano in casa. Vengono per uccidere, bruciare, giustiziare. Non risparmiano nessuno: anziani, donne, bambini… Sono bestie. Questi sono i ricordi dei sopravvissuti all’occupazione nazista. E questi sono i ricordi dei sopravvissuti all’occupazione russa. Gli stessi orrori, i crimini degli stessi mostri”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“80 anni fa milioni di ucraini combatterono per sconfiggere per sempre il nazismo. Ma oggi gli ucraini si oppongono ancora una volta al male, che è riemerso, è tornato e vuole distruggerci ancora. È un esercito di demoni che uccide, tortura e cancella città e villaggi pacifici dalla faccia della Terra. Questo male si chiama fascismo russo, o RF in breve.

Una testimonianza di ciò è questo seminterrato nel villaggio di Yahidne nella regione di Chernihiv. I rustici vi radunarono tutti gli abitanti del villaggio e li trattennero lì per quasi un mese. Tutti loro. 350 persone, tutti i bambini di questo villaggio, 80 ragazzi e ragazze, il più piccolo dei quali aveva un mese e mezzo. Tutti nel mondo possono capire cos’è la Russia di Putin immaginandosi qui, in questo seminterrato, tra questa gente, senza luce, cibo, acqua, medicine e aria, in una stanza con meno di un metro a persona. Dormivano seduti. Sono usciti solo una volta. Mangiavano 200 grammi di zuppa al giorno. Gli uomini sono stati spogliati nudi nel freddo gelido per trovare tatuaggi ucraini. 10 degli ostaggi sono morti qui. Era vietato seppellirli. Altre 17 persone furono uccise dai ruscisti. In ogni angolo del mondo, è conosciuto con la stessa parola: inferno. Quando interi villaggi vengono bruciati, quando ci sono esecuzioni di massa, quando le persone vengono messe contro un muro con gli occhi bendati per essere uccise – in ogni angolo del mondo, questo è conosciuto con la stessa parola – nazismo. Se questo non è nazismo, allora cos’è?

E tutti sulla Terra conoscono la storia e ricordano come combattere il nazismo. Si fa con l’umanità unita per opporsi a Hitler, non con l’acquisto di petrolio da lui o la partecipazione al suo insediamento.

Yahidne, un villaggio sopravvissuto all’inferno della RF, è solo un esempio. È solo un villaggio, ma riflette l’essenza della visione del mondo di Putin, i suoi veri obiettivi. E il suo obiettivo è mettere sottoterra tutti coloro che vogliono vivere liberamente, mettere un intero villaggio nel seminterrato, poi un altro, poi l’intera Ucraina e, infine, costringere il mondo intero nel seminterrato. Per la RF, queste sono solo fasi del loro morboso piano di imprigionare la libertà in un ghetto, in un campo di concentramento chiamato “mondo russo”, ed esportare la principale risorsa della Russia – il filo spinato – in tutto il mondo, ripetendo lo stesso scenario creato da Hitler. anni fa: inghiottire passo dopo passo le terre degli altri e testare la reazione del mondo. E quando la reazione è debole, i nazisti vanno avanti. Ricorsi, risoluzioni e mezze sanzioni non li fermano. E l’unica domanda di cui Putin si preoccupa oggi è: chi sarà il prossimo?

La Russia ha ufficialmente approvato un elenco di Stati che non possono sentirsi sicuri e lo ha definito “Elenco degli Stati ostili”. È significativo che coincida quasi completamente con l’elenco degli Stati della coalizione anti-Hitler. Coloro che hanno sconfitto il nazismo sono nemici della Russia moderna: i paesi dell’Unione Europea, il Regno Unito, gli Stati Uniti, il Canada e quasi cinquanta stati in totale. Sono liberi, democratici e indipendenti, il che nella moderna ideologia del Cremlino significa “pericolosi”. E quindi sono obiettivi.

Il mondo non ha visto la minaccia, ha dormito durante la rinascita del nazismo – alle 5 del mattino del 24 febbraio 2022. E oggi tutti coloro che ricordano la Seconda Guerra Mondiale e sono sopravvissuti fino ad oggi stanno vivendo un déjà vu. La battaglia di Kiev, il bombardamento di Kharkiv, Odessa, Dnipro, fosse comuni, blocco dei porti, saccheggio e sequestro di grano, torture, esecuzioni, deportazione di bambini, campi di filtraggio e colonie di prigionieri. La Russia ha riportato le pagine dei libri di testo sulla Seconda Guerra Mondiale sui titoli dei media mondiali. La Russia ha riportato il terribile passato nelle cronache quotidiane, dimostrando con ogni nuovo crimine che il nazismo ha fatto rivivere. Proprio questa volta ha una nuova etichetta: “Made in Russia”.

Recentemente, la nostra società è stata commossa dalla foto di un uomo sulla tomba di suo nipote morto in guerra. Il padre di quest’uomo è stato ucciso dai nazisti. La vita di suo nipote è stata tolta dagli occupanti russi. Questo è solo uno dei milioni di esempi che mettono il segno dell’uguaglianza tra il nazismo e la Russia moderna.

Oggi le idee di Hitler sono espresse in russo. I crimini nazisti vengono commessi sotto la bandiera russa. La differenza è meramente formale. La nuova Wehrmacht che ha invaso l’Ucraina porta un’aquila bicipite sulle maniche. Kalibr e Kinzhal sono le nuove armi V, i MiG e gli aerei Su sono la nuova Luftwaffe, il simbolo Z è la nuova svastica e Yunarmiya è la nuova Hitlerjugend. Esistono dozzine di paralleli simili e centinaia di emulazioni simili.

E se il Cremlino moderno somiglia in tutto al Terzo Reich, la sua fine dovrebbe essere identica e avrà luogo nella nuova Norimberga, nella città dell’Aia.

E come nel 1945, questo può essere garantito solo da un mondo libero e unito, il mondo unito nella Coalizione Anti-Putin, il mondo che può fermare i nazisti di Mosca con le azioni, non con le parole, e impedire che il nuovo male si diffonda nell’intero continente europeo e , poi al mondo intero, al mondo capace di aiutare l’Ucraina a sconfiggere il nazismo russo, ad aiutare se stesso e a dimostrare il suo impegno con le parole “Mai più!”, affinché “Mai più!” diventa di nuovo rilevante.

Cari ucraini!

Gli abitanti del villaggio di Yahidne sono stati trattenuti qui per 27 giorni. Il 30 marzo 2022 il paese è stato liberato dagli invasori rustici. Il 19 aprile è stato sminato dalle nostre forze militari. Ciò simboleggia che la storia si ripete e tutti coloro che sono venuti per distruggerci alla fine dovranno fuggire dalla terra ucraina. Una parte del nostro territorio è ancora occupata e alcuni dei nostri sono tenuti prigionieri, il che significa che la nostra battaglia continua. E oggi, nel Giorno della Memoria e della Vittoria sul Nazismo, mentre commemoriamo i milioni di ucraini che hanno combattuto e ottenuto la vittoria insieme ad altre nazioni, continuiamo a credere e avviciniamo un nuovo giorno di una nuova vittoria.

Quando l’espulsione dei nazisti dall’Ucraina, di cui leggiamo nei libri di storia, avverrà nella vita reale. E l’evento della metà del XX secolo si ripeterà e diventerà parte della storia del XXI secolo, la storia della nostra vittoria congiunta sul male russo.

Saluti nel Giorno della Memoria e della Vittoria sul Nazismo nella Seconda Guerra Mondiale!”.